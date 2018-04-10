В РФПЛ прокомментировали возможную фиксацию курса рубля в контрактах футболистов

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин, заявил о том, что большинство контрактов с игроками у клубов лиги заключены в рублях, а также рассказал об отсутствии обращений со стороны клубов по установлению порога по выплатам в валюте. Слова специалиста приводит Sport24.

«Планируется ли установление какого-то порога по выплатам в валюте? Пока никаких обращений со стороны клубов не было. Это связано с тем, что многие клубы перешли на рублевые расчеты. С точки зрения коммерции, то все контракты подписаны в рублях, за исключением международных. Пока никаких обращений в лигу со стороны клубов не было.

Реклама

Какой процент футболистов РФПЛ перешли на рублевые контракты с 2015 года? Думаю, 70% игроков точно имеют контракты в рублях с клубами», — заявил Прядкин.

Ранее президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал падение стоимости рубля по отношению к доллару.