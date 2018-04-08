ЦСКА обыграл СКА в овертайме и вышел в финал Кубка Гагарина
Московский ЦСКА на домашней арене обыграл петербургский СКА в шестом матче финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Советский спорт».
В составе петербургской команды шайбы забили Никита Гусев и Илья Ковальчук, за ЦСКА голами отличились Никита Нестеров и Михаил Григоренко, оформивший дубль.
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КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 6-й матч
ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3 : 2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
0:1 – Гусев – 01:33 (5x5),
0:2 – Ковальчук (Херсли, Гавриков) – 04:09 (5x5),
1:2 – Нестеров (Шумаков, Шалунов) – 35:19 (5x5),
2:2 – Григоренко (Сергеев) – 56:23 (5x5),
3:2 – Григоренко (Попов, Петров) – 69:35 (5x5)
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.