Глава UFC: Нурмагомедов является единственным чемпионом в легком весе

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов является единственным чемпионом в весовой категории до 70 кг, передает «Советский спорт».

«Тони Фергюсон больше не является временным чемпионом, Конор Макгрегор лишен титула. У Хабиба единственный чемпионский пояс», — цитирует Уайта пресс-служба UFC.

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7 апреля Нурмагомедов одержал победу над американцем Элом Яквинтой на турнире UFC 223, который прошел на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первоначально соперником россиянина должен был стать американец Тони Фергюсон, который внезапно получил повреждение колена и снялся с поединка. Его заменил представитель США Макс Холлоуэй, не сумевший уложиться в весовую категорию, после чего врачи запретили ему участвовать в турнире.