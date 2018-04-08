Стали известны все участники Кубка Стэнли-2017/18

«Колорадо Эвеланш» дома одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2, сообщает ТАСС.

Таким образом, «Колорадо» стал последним участником плей-офф, обойдя в турнирной таблице Западной конференции «Сент-Луис».

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Полный список участником плей-офф Запада выглядит следующим образом:

«Нэшвилл Предаторз», «Вегас Голден Найтс», «Виннипег Джетс», «Анахайм Дакс», «Миннесота Уайлд», «Сан-Хосе Шаркс», «Лос-Анджелес Кингз».

В плей-офф Восточной конференции пробились:

«Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Питтсбург Пингвинз», «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Филадельфия Флайерз».

На данный момент известны четыре пары, которые встретятся друг с другом в первом раунде Кубка Стэнли: «Вашингтон» — «Коламбус», «Питтсбург» — «Филадельфия», «Виннипег» — «Миннесота» и «Колорадо» — «Нэшвилл».