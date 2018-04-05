Загитова: в детстве ревела от фигурного катания
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о сложном отношении к этому виду спорта. Слова спортсменки приводит портал «Команда России».
«Любовь к фигурному катанию появилась не с самого начала. В детстве я не любила ходить на фигурное катание — я ревела.
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Естественно, тренеры помогали. Им удалось сделать так, что я полюбила этот вид спорта», — призналась спортсменка.
Также фигуристка отметила, что с трудом пережила разлуку с родителями ради продолжения карьеры в Москве:
«Плакала иногда, прям хотелось домой. Но потом я поняла, для чего это делаю и что таким образом я помогу своей семье».
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