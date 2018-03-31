Боярский: «Зениту» нужен русский тренер

Артист театра и кино Михаил Боярский заявил, что петербургскому «Зениту» нужен главный тренер из России, сообщает «Советский спорт».

«Нам нужен русский тренер, как Олег Знарок у хоккеистов. Знающий русскую душу человек, который будет возглавлять команду как лидер, а не как пришедший гость», — цитируетБаярского Sport24.ru.

Реклама

Артист считает, что после Дика Адвоката у «Зенита» не было тренера, у которого получилось найти подход к российским игрокам.

«Он был мужик, бойцовая собака, яркий тренер. Он был эмоционален, бескомпромиссен. Остальные тренеры не выдерживают нашей психологии и давления. У нас замечательные болельщики и зрители, а вот команды не дотягивают до их уровня», — отметил Боярский.

Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал работу главного тренера команды Роберто Манчини и выразил ему поддержку.