РФС напомнил игрокам о недопустимости употребления наркотиков
Российский футбольный союз отметил отсутствие положительных допинг-проб российских игроков за последние четыре года, сообщает ТАСС.
«Мы гордимся тем, что у российских футболистов за последние четыре года не было ни одной положительной допинг-пробы! Очень важно продолжать оставаться абсолютно чистыми. Для этого футболисты должны помнить: за все, что находится у них в организме, ответственны только они», — заявили в РФС.
Также РФС опубликовал памятку, в которой сообщается о недопустимости курения кальяна и употребления наркотиков.
Ранее сообщалось, что футболисты сборной России сдали 80 допинг-проб в марте.
— приобретать спортивное питание и БАДы компаний, имеющих в ассортименте продукты, запрещённые антидопинговым законодательством;— РФС (@official_rfs) 30 марта 2018 г.
— помнить, что очень часто (до 25% случаев) на этикетке спортивного питания указываются не все содержащиеся в нем субстанции;
— не курить кальян;