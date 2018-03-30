РФС напомнил игрокам о недопустимости употребления наркотиков

Российский футбольный союз отметил отсутствие положительных допинг-проб российских игроков за последние четыре года, сообщает ТАСС.

«Мы гордимся тем, что у российских футболистов за последние четыре года не было ни одной положительной допинг-пробы! Очень важно продолжать оставаться абсолютно чистыми. Для этого футболисты должны помнить: за все, что находится у них в организме, ответственны только они», — заявили в РФС.

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Также РФС опубликовал памятку, в которой сообщается о недопустимости курения кальяна и употребления наркотиков.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России сдали 80 допинг-проб в марте.