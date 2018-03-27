Поцеловавшим Роналду фанатом оказался известный комик

Выбежавший на поле и поцеловавший Криштиану Роналду болельщик оказался известным в Швейцарии комиком Кармином. Видео своего эпизода опубликован юморист в фейсбуке напарник юмориста Самир Алик.

Ранее сообщалось, что матч между сборными Португалии и Нидерландов был прерван после того, как на поле выбежали несколько болельщиков.

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Кармин направился к португальскому форварду, чтобы сделать с ним фотографию и поцеловал игрока. Алик также подбежал к Роналду и обнял его. В это время в дело вмешались стюарды стадиона «Стад де Женев», не дав еще одному фанату, прорвавшегося на поле, добежать до лидера сборной Португалии.

Встреча завершилась разгромом Португалии со счетом 0:3.