Гершкович: уровень сборной России по футболу не очень высок

Бывший нападающий сборной СССР по футболу Михаил Гершкович рассказал о перспективах сборной России на товарищеский матч с Францией в эксклюзивном интервью «Газете.Ru».

«Ждать успеха с Францией тяжело, тем более, что после поражения от Колумбии (2:3) у нашего соперника мотивация будет серьезная. И уровень футболистов сборной России, честно говоря, не очень высок», — сказал эксперт.

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Грешкович также рассказал об итогах подготовки сборной к чемпионату мира по футболу.

«Говорить об итоге подготовки нельзя, пока мы не увидим сборную на чемпионате. Важно, как они будут играть в группе. Сказать, что она проходная, не могу. Она нам по силам, но непростая», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на матч сборных России и Франции продано 47,5 тысяч билетов.

Полное текст интервью бывшего игрока сборной СССР можно прочитать здесь.