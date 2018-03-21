Загитова заявила о скованности во время выступления на ЧМ в Милане

Алина Загитова не смогла выиграть короткую программу на чемпионате мира Reuters

Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию. Слова спортсменки приводит ТАСС.

«Я никогда не загадываю на прокат, все-таки мы люди, а не роботы. Может случиться все, что угодно — сегодня так, завтра по-другому, через год еще как-нибудь.

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Сегодня я не очень довольна своим прокатом, чувствовала себя как-то скованно, может быть, волновалась. Возможно, именно зажатость мне помешала при выполнении каскада», — сказала Загитова.

Фигуристка также отметила, что столкнулась с трудностями восстановления после Олимпиады.

«Я очень сложно восстанавливалась после Олимпиады, сложно вкатывалась в тренировочный процесс — были разные мероприятия, встреча с президентом России, поздравления, подарки, а потом тренировки. Плюс еще и акклиматизация. Мне было сложно восстановиться, но я рада, что не расслабилась», - добавила она.

Ранее сообщалось, что Загитова занимает второе место после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Милане.