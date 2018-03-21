Гол Овечкина помог «Вашингтону» переиграть «Даллас» в матче НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Ти Джей Оши, Мэтт Нисканен, Александр Овечкин и Джон Карлсон. У гостей шайбы забросили Тайлер Сегин, Александр Радулов и Джейми Бенн.
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НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» (США, Вашингтон) — «Даллас Старз» (США, Даллас) — 4:3 (0:1, 3:2, 1:0)
0:1 — Сегин (Радулов, Клингберг) — 16:04 (5x4);
1:1 — Оши (Эллер, Овечкин) — 24:07;
2:1 — Нисканен — 25:32;
2:2 — Радулов (Клингберг, Бенн) — 31:48;
3:2 — Овечкин (Карлсон, Оши) — 33:41 (5x4);
3:3 — Бенн — 38:15;
4:3 — Карлсон (Эллер, Овечкин) — 55:01