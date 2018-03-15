«Барселона» разгромила «Челси» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Барселона» нанесла разгромное поражение лондонскому «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд, сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Лионель Месси, также мяч забил Усман Дембеле.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый поединок между командами, который прошел в Лондоне, завершился ничьей — 1:1.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Барселона» (Испания, Барселона) — «Челси» (Англия, Лондон) — 3:0

Голы: 1:0 — Месси, 3; 2:0 — Дембеле, 20; 3:0 — Месси, 63