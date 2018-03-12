Черчесов прокомментировал травму Неймара

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, каким образом может повлияет отсутствие нападающего сборной Бразилии Неймара на контрольный матч между командами. Об этом сообщает RT.

«Нас могут расстроить только свои травмы. Может, это скажется на ажиотаже вокруг матча, зрительском и телевизионном интересе. На нашей подготовку к игре это не скажется», — сказал тренер.

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Также он рассказал о том, почему полузащитник Алексей Миранчук числится в заявке как нападающий.

«В «Локомотиве» он стал играть по-другому, не как раньше. В последней игре за сборную он был оттянутым нападающим, расположили его ближе к атаке. Если хотите, можно его в защитники задвинуть. На бумаге можно всё что угодно написать. Главное, чтобы на поле не пропадал», — добавил Черчесов.

Ранее сообщалось, что Черчесов призвал болельщиков приезжать в Россию с открытым сердцем.