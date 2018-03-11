Дворкович проведет переговоры с ФИФА после инспекции стадионов чемпионата мира

Вице-премьер России и председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович проведет переговоры с представителями ФИФА после инспекционного визита организации на стадионы чемпионата мира.

«С ФИФА будут контакты через несколько дней, когда приедет очередная инспекция, тогда и поговорим. С ними ездить не буду, у них своя работа, а у меня своя, хотя, может быть, посещу какой-нибудь один стадион. По итогам всей инспекции встретимся и подведем итоги», — цитирует Дворковича ТАСС.

Ранее в Госдуме оценили назначение Дворковича на пост председателя оргкомитета чемпионата мира 2018 года в России.