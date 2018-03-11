КХЛ: компетентные органы дадут оценку эпизода с участием главы профсоюза игроков

Правовую оценку инцидента встречи любительских команд с участием главы профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрея Коваленко должны дать правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе лиги, слова которой приводит ТАСС.

«Данный инцидент произошел в рамках соревнований любительских команд. Андрей Коваленко принимал в нем участие как частное лицо.

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КХЛ категорически не приемлет проявление агрессии во время матчей любого уровня. Правовую оценку данному эпизоду дадут компетентные органы», — говорится в сообщении.

Руководитель Объединенной корпоративной хоккейной лиги, которая проводит турнир, Сергей Смирнов, рассказал, что на Коваленко наложена бессрочная дисквалификация на участие в Кубке Вызова.

Ранее Коваленко сообщил, что готов извиниться перед избитым арбитром.