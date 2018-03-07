Макларен: на Олимпиаде в Сочи был невероятный обман всего спортивного мира

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен, ставший автором двух докладов о российской государственной допинг-программе, высказался об итогах Олимпиады-2014 в Сочи. Слова Макларена приводит сайт телеканала CBC.

«Многие спрашивали меня: нужно ли сомневаться в том, что происходит в спорте, доверять результатам? Очевидно, что это проблема, которая влияет на спорт.

Реклама

В случае с русскими в на Олимпиаде в Сочи в 2014 году был невероятный обман всего спортивного мира», — заявил Макларен.

Ранее адвокат информатора WADA Григория Родченкова заявил о том, что Россия на Олимпиаде в Сочи творила зло.