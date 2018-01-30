Минфин США внес имена Мутко и Колобкова в «кремлевский доклад»

Министр спорта России Павел Колобков и вице-премьер Виталий Мутко попали в «кремлевский список», сообщает Минфин США.

В министерстве отметили, что на фигурантов «кремлевского доклада» не распространяются в США никакие ограничения и запреты. Список не является санкционным, никакие ограничения против его фигурантов не вводятся.

Ранее в трейлере нового фильма немецкого журналиста Хайо Зеппельта Григорий Родченков заявил, что все приказы о допинг-программе России шли от Путина.