МОК не исключил дополнительных расследований по отстраненным спортсменам

Международный олимпийский комитет (МОК) не исключает возможности проведения дополнительных расследований в отношении российских спортсменов, не получивших приглашений на Олимпиаду.

«МОК хотел бы прояснить, что по-прежнему могут проводиться дополнительные расследования и дальнейшие антидопинговые процедуры в отношении ряда спортсменов, которые не были включены в список спортсменов, считающихся приглашенными», — цитирует пресс-службу МОК РИА Новости.

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Ранее российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал решение МОК не допустить его к Олимпийским играм 2018 года.

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