МОК не исключил дополнительных расследований по отстраненным спортсменам

Флаг России не будет под запретом на трибунах во время Олимпиады РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) не исключает возможности проведения дополнительных расследований в отношении российских спортсменов, не получивших приглашений на Олимпиаду.

«МОК хотел бы прояснить, что по-прежнему могут проводиться дополнительные расследования и дальнейшие антидопинговые процедуры в отношении ряда спортсменов, которые не были включены в список спортсменов, считающихся приглашенными», — цитирует пресс-службу МОК РИА Новости.

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Ранее российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал решение МОК не допустить его к Олимпийским играм 2018 года.

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