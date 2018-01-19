Дзюба поддержал получившего тяжелую травму игрока «Спартака» Джикию

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба выразил слова поддержки защитнику московского «Спартака» Георгию Джикии, который получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в товарищеском матче против китайского клуба «Шанхай СИПГ» (0:1), сообщает RT.

«Дорогой Биджо, несмотря на то, что мы в разных командах и по разные стороны, хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Я очень тепло к тебе отношусь и знаю, какой ты добрый и порядочный человек! И самое главное — ты боец на поле и за его пределами!

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Прошу, не вешай нос и вернись еще сильнее и круче самого себя! Много людей сейчас переживают за тебя и верят! Удачи, обнял! Ты сильный!», — написал Дзюба в инстаграме.

Ранее стало известно, что Джикии в ближайшее время предстоит операция.