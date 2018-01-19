Дзюба поддержал получившего тяжелую травму игрока «Спартака» Джикию

Защитник «Спартака» Георгий Джикия РИА Новости

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба выразил слова поддержки защитнику московского «Спартака» Георгию Джикии, который получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в товарищеском матче против китайского клуба «Шанхай СИПГ» (0:1), сообщает RT.

«Дорогой Биджо, несмотря на то, что мы в разных командах и по разные стороны, хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Я очень тепло к тебе отношусь и знаю, какой ты добрый и порядочный человек! И самое главное — ты боец на поле и за его пределами!

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Прошу, не вешай нос и вернись еще сильнее и круче самого себя! Много людей сейчас переживают за тебя и верят! Удачи, обнял! Ты сильный!», — написал Дзюба в инстаграме.

Ранее стало известно, что Джикии в ближайшее время предстоит операция.

Дорогой Биджо, несмотря на то, что мы в разных командах и по разные стороны!хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения!я очень тепло к тебе отношусь и знаю какой ты добрый и порядочный человек!!!и, самое главное, ты боец на поле и за пределами его!прошу, не вешай нос и вернись ещё сильнее и круче самого себя!!!много людей сейчас переживают за тебя и верят!удачи, обнял!!!!! ты сильный!

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)