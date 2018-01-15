Плющенко хочет стать министром спорта России

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, в данный момент ведущий тренерскую деятельность, поделился мнением о своих перспективах в качестве чиновника. Слова экс-фигуриста приводит «Р-Спорт».

«Мне надо идти в министры спорта. Я сейчас шучу, но почему нет? Я бы стал неплохим функционером. Я не говорю про ближайшее время, но в будущем это возможно», — заявил Плющенко.

Ранее стало известно, что страдавшая от перелома ноги фигуристка Медведева выступит на чемпионате Европы в Москве.