В ФИФА рассказали, как повлияет уход Мутко на проведение ЧМ-2018

В Международной федерации футбола (ФИФА) ответили на вопрос, повлияет ли уход Виталия Мутко с поста главы Российского футбольного союза (РФС) на проведение чемпионата мира — 2018 в России.

«Решение Мутко не окажет никакого влияния на успешную организацию чемпионата мира по футболу следующим летом. ФИФА, правительство России, РФС и оргкомитет продолжают плодотворное сотрудничество в подготовке к чемпионату мира по футболу по плану.

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В ближайшие дни ФИФА обсудит со всеми сторонами и согласует дальнейшие шаги, связанные с оргкомитетом», — приводит заявление организации «Р-Спорт».

Ранее ФИФА выразила благодарность Мутко за решение приостановить деятельность в РФС.