В Ростове завели уголовное дело после хищения средств у застройщика отеля к ЧМ-2018

Полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере» по факту хищения у компании-застройщика строящегося в Ростове-на-Дону пятизвездочного отеля Hyatt Regency Rostov Don-Plaza, сообщают РИА Новости.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения более 5,5 миллионов рублей у строительной компании», — сообщили в полиции.

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Пятизвездочный отель Hyatt строится в центре города с 2010 года. На 18 этажах будут располагаться 188 гостиничных номеров, 37 апартаментов, торговый центр, кафе и рестораны, фитнес-клуб, зона SPA и автостоянка. Около года назад строительство объекта было приостановлено из-за отсутствия финансирования объекта. Именно в отеле Hayatt планируется размещение оргкомитета ФИФА. Стоимость проекта составляет около 6,5 миллиардов рублей.

В МВД добавили, что конкретных фигурантов уголовного дела пока нет.

Ранее стало известно, что дело о хищении средств на стадионе «Санкт-Петербург» передано в следственный комитет.