В первом матче финальной серии Кубка Стэнли-2023 «Вегас Голден Найтс» на своем льду принимает «Флориду Пантерз». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 1-й матч
Матч не начался
04 июня 03:00
Вегас Голден Найтс
Парадайс, США
0 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз, США
Стадион «Ти-Мобайл Арена», Парадайс, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» принимает «Флориду Пантерз». Эти команды еще никогда не выигрывали трофей. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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