Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

За первым Кубком: «Вегас» и «Флорида» начинают финальную серию Кубка Стэнли. LIVE

Кубок Стэнли. Финал. «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз». ОНЛАЙН

close
100%
Сергей Бобровский

Сергей Бобровский

USA TODAY Sports/Reuters
В первом матче финальной серии Кубка Стэнли-2023 «Вегас Голден Найтс» на своем льду принимает «Флориду Пантерз». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 1-й матч
Матч не начался
04 июня 03:00
Вегас Голден Найтс
Парадайс, США
0 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз, США
Стадион «Ти-Мобайл Арена», Парадайс, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
02:50

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» принимает «Флориду Пантерз». Эти команды еще никогда не выигрывали трофей. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Картина дня
«Не забудем тех, кто нас поддерживал»: Эрдоган стал президентом Турции в третий раз
Эрдоган назначил нового вице-президента и сменил нескольких министров после инаугурации в Турции
В Воронеже пострадал «городской талисман»: мэрия вводит режим ЧС из-за затопления улиц
В Воронеже из-за непогоды обрушилась подпорная стена у Каменного моста XIX века
«Вы не представляете, как он страдал»: умер прототип главного героя фильма «1+1»
Le Monde:на 73-м году жизни умер прототип героя фильма «1+1» аристократ Филипп Поццо ди Борго
Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины
В Третьяковке назвали дату возвращения в депозитарий «Троицы»
Армии США предрекли сокращение после решения Байдена о потолке госдолга
В офисе Зеленского заявили, что ВСУ не имеют достаточного оружия для контрнаступления
Новости и материалы
В девяти областях Украины звучат сигналы воздушной тревоги
Месси и Галтье освистали во время церемонии награждения «ПСЖ»
В Белоруссии создали подразделение радиоэлектронной борьбы
Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: мы единственные в мире, кто может дать отпор «Сити»
На МКАД в столичном Новокосино произошло ДТП
Полиция Франции подсчитала количество митигующих
Китай призвал украинского министра обороны использовать все для завершения конфликта
Червиченко: «Спартак» в последних турах без помощи судей особо никого не обыграл
Россиянам объяснили, как правильно выбирать морепродукты
Фанат сорвался с трибуны и разбился насмерть на матче в Аргентине
В американском штате Юта запретили Библию в школах из-за «насильственного содержания»
Стала известна дата объявления о переходе Месси в «Аль-Хиляль»
Конфликт в кафе в Волгограде закончился стрельбой
Украинские пограничники усложнят переход границы
Капитан «Спартака» Джикия может получить дисквалификацию за удаление со скамейки запасных
Алиев и Пашинян кратко побеседовали в Турции
В Капитолии полиция прервала детский хор, исполняющий гимн США
«Монако» Головина остался без еврокубков на следующий сезон
Все новости
«Ночь прошла беспокойно», день — тоже. Белгородская область остается под плотным огнем ВСУ
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о пяти погибших жителях за сутки
«Мы твердо верим, что добьемся успеха». Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к контрнаступлению
«Техника из США и Европы». Какое оружие использовали диверсанты в Белгородской области
The Washington Post раскрыла детали атаки диверсантов на Белгородскую область
Жил на зарплату и откладывал на пенсию. У московского следователя конфискуют более 1000 биткоинов
«Ъ»: у московского следователя конфискуют биткоины, которые он хранил для выхода на пенсию
«Самосвал снес машины как кегли». 16 человек пострадали в массовом ДТП в Петербурге
МЧС: в Санкт-Петербурге 16 человек пострадали в аварии с участием 12 машин
Что посмотреть в выходные: советы легенд кино
Любимые фильмы Моргана Фримана, Роберта Паттинсона, Тома Холланда и других звезд
Лучшие фотографии недели
«Любой мир лучше, чем разрушения и убийства». Как Индонезия предлагает разрешить украинский кризис
Министр обороны Индонезии призвал разместить миротворцев ООН в зоне конфликта на Украине
Почти 300 человек погибли, 900 ранены. Что известно о столкновении поездов в Баласоре
При столкновении поездов в индийском штате Одиша погибли 288 человек, еще 900 пострадали
Тест: как этот город называется сейчас?
Проверьте свои знания по географии
«Ночь, когда рожала его жена, он провел в моей постели»
Психолог Романив: отношения с женатыми любовниками часто основываются на созависимости
«Если противник применил 150 беспилотников, мы должны поднять 500»
Полковник Ходаренок объяснил, как бороться с небольшими дронами
Превращение в робота, заморозка и таблетки для диабетиков: как IT-миллиардеры хотят обмануть смерть
IT-миллиардеры, которые гоняются за долголетием
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях