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Спорт

Нужна только победа: «Локомотив» в гостях у «Марселя». LIVE

Лига Европы. Группа Е. 6-й тур. «Марсель» — «Локомотив». ОНЛАЙН

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Во время матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2021/2022 между ФК «Локомотив» и ФК «Марсель», 16 сентября 2021 года

Во время матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2021/2022 между ФК «Локомотив» и ФК «Марсель», 16 сентября 2021 года

Evgenia Novozhenina/Reuters
В матче шестого тура Лиги Европы в группе Е французский «Марсель» принимает российский «Локомотив». Москвичам для продолжения выступлений в еврокубках весной нужна только победа. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. Группа E. 6-й тур
1-й тайм
09 декабря 23:00
Марсель
Марсель, Франция
0 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «Велодром», Марсель
Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия)
1-й тайм
2-й тайм
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Забирает мяч французская команда в дебюте поединка.

'1

Команды на поле, гимн исполнен, главный судья Уильям Коллам дает стартовый свисток!

22:27

Шансы на выход в плей-офф Лиги Европы «Локомотив» уже потерял, однако сохраняется надежда на Лигу Конференций. Однако для этого «железнодорожникам» нужна только победа».

22:55

Итак, именно эти футболисты начнут сегодня с первых минут.

«Марсель»: Манданда, Салиба, Балерди, Луан Перес, Ронжье, Гендузи, Гуэй, Жерсон, Дженгиз Юндер, Милик, де ла Фуэнта. Запасные: Нгапандуэнтнбу, Пау Лопес, Альваро, Камара, Арит, Пойет, Энрике, Дьенг, Чалета-Цар, Амави, Лирола.

«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Едвай, Пабло, Ненахов, Петров, Бабкин, Марадишвили, Бека-Бека, Камано, Смолов. Запасные: Матюнин, Савин, Керк, Борисенко, Тикнизян, Черный, Лисакович, Рыбчинский.

22:50

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

22:45

В заключительном матче группового этапа Лиги Европы московский «Локомотив», пытающийся пробиться хотя бы в плей-офф Лиги конференций, гостит у французского «Марселя». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнется в 23.00 мск.

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