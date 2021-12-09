09 декабря 2021, 23:00 Спорт Нужна только победа: «Локомотив» в гостях у «Марселя». LIVE Лига Европы. Группа Е. 6-й тур. «Марсель» — «Локомотив». ОНЛАЙН Виктория Алексеева

close 100% Во время матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2021/2022 между ФК «Локомотив» и ФК «Марсель», 16 сентября 2021 года Evgenia Novozhenina/Reuters

В матче шестого тура Лиги Европы в группе Е французский «Марсель» принимает российский «Локомотив». Москвичам для продолжения выступлений в еврокубках весной нужна только победа. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига Европы. Группа E. 6-й тур 1-й тайм 09 декабря 23:00 Марсель Марсель, Франция 0 : 0 Локомотив М Москва, Россия Стадион «Велодром», Марсель Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия)