Шансы на выход в плей-офф Лиги Европы «Локомотив» уже потерял, однако сохраняется надежда на Лигу Конференций. Однако для этого «железнодорожникам» нужна только победа».
Итак, именно эти футболисты начнут сегодня с первых минут.
«Марсель»: Манданда, Салиба, Балерди, Луан Перес, Ронжье, Гендузи, Гуэй, Жерсон, Дженгиз Юндер, Милик, де ла Фуэнта. Запасные: Нгапандуэнтнбу, Пау Лопес, Альваро, Камара, Арит, Пойет, Энрике, Дьенг, Чалета-Цар, Амави, Лирола.
«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Едвай, Пабло, Ненахов, Петров, Бабкин, Марадишвили, Бека-Бека, Камано, Смолов. Запасные: Матюнин, Савин, Керк, Борисенко, Тикнизян, Черный, Лисакович, Рыбчинский.
Прибытие команды на стадион #ОлимпикЛокомотив #UEL pic.twitter.com/SMkMQUpBWu— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 9, 2021