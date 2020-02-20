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Шахтёр Д Бенфика

Отомстить за «Зенит»: «Шахтер» принимает «Бенфику». LIVE

Лига Европы. 1/16 финала. «Шахтер» — «Бенфика». ОНЛАЙН

Украинский «Шахтер» и португальская «Бенфика» встречаются на стадии 1/16 финала Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
1/16 финала. 2-й матч  |   20 февраля 20:55   |  1 тайм
Шахтёр Д
0:0
Бенфика
Стадион «Металлист», Харьков | Главный судья: Бобби Мадден (Шотландия)
Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Андрей Пятов
31 (з)    Исмаили
22 (з)   Николай Матвиенко
4 (з)   Сергей Кривцов
20 (п)   Виктор Коваленко
50 (п)   Сергей Болбат
6 (п)   Тарас Степаненко
21 (п)   Алан Патрик
7 (п)    Тайсон
11 (п)    Марлос
10 (н)   Жуниор Мораес
99 (в)   Одиссеас Влаходимос
6 (з)   Рубен Диаш
84 (з)   Томаш Тавареш
3 (з)   Алехандро Гримальдо
97 (з)   Франсишку Феррейра
11 (п)   Франко Серви
49 (п)   Адель Таарабт
61 (п)   Флорентину Луиш
21 (п)    Пицци
19 (п)   Франциско Леонель
14 (н)   Харис Сеферович
Запасной состав
1 (в)   Алексей Шевченко
77 (з)   Валерий Бондарь
27 (п)    Майкон
15 (п)   Евгений Коноплянка
14 (п)    Тете
8 (п)   Маркос Антониу
45 (н)   Даниил Сикан
72 (в)   Иван Злобин
71 (з)   Нуну Тавареш
27 (п)   Рафаэл Силва
22 (п)   Андреас Самарис
95 (н)   Винисиус Мораис
20 (н)   Диего Соуза
73 (н)   Жоау Филипе
Удары
%
По воротам: 2
В створ:
Владение мячом
57%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
Удары
%
По воротам: 1
В створ:
Владение мячом
43%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 2
Самоечитаемое
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'21

Радуются игроки «Шахтера», но, вероятно, рано. Сейчас арбитры будут смотреть повтор на предмет офсайда у Марлоса.

'20

ГОЛ! 1:0!

'19

Последовал очередной дальний заброс в исполнении Матвиенко в штрафную гостей — слишком сильно и неточно. Очень много брака в передачах у «Шахтера» в атаке.

'17

Марлос пытался сделать перевод с правого фланга на левый. Передача-то вышла точной, но вот Исмаили не стал продолжать атаку и отдал назад защитникам.

'15

Очередное право на угловой заработали гости. На этот раз к мячу подошел Пицци, но и его подача оказалась неудачной.

'13

Весьма скучно развивается матч. «Шахтер» владеет инициативой, «Бенфика» изредка огрызается. Но без опасных моментов.

'11

Ничего не «вытащили» из этого стандартного положения гости.

'10

Патрик срубил Таарабта. Фол жесткий, но не на желтую карточку.

'9

Исмаили хорошо открывался под заброс из глубины поля — оторвался от опеки форвард «Шахтера», но вот Тайсон подвел, сделав слишком сильную передачу.

'7

А вот и атака в исполнении «Бенфики». Заработали гости право на угловой, последовала подача в район ближней штанги, но из игроков португальской команды там не оказалось никого. Неудачная передача в исполнении Гримальдо.

'5

Хозяева подтверждают свой статус с первых минут и не отдают «Бенфике» мяч. Правда, и продвижения нет никакого — гости уверенно обороняются и свободных зон не оставляют.

'3

Последовал длинный заброс из глубины от Матвиенко в направлении Мораеса, но тот до мяча не добрался — голкипер «Бенфики» опередил его.

'1

Матч начался!

20:54

Команды на поле. Звучит гимн Лиги Европы.

20:50

Стартовый состав «Бенфики»:

Вратарь: Одиссеас Влаходимос;

Рубен Диаш, Томаш Тавареш, Алехандро Гримальдо, Франсишку Феррейра, Франко Серви, Адель Таарабт, Флорентину Луиш, Пицци, Франциско Лима, Харис Сеферович.

20:45

Стартовый состав «Шахтера»:

Вратарь: Андрей Пятов;

Исмаили, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Витор Коваленко, Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Марлос, Жуниор Мораес.

20:40

Встреча стартует в 20:55 по московскому времени.

20:30

Добрый вечер! Лига Европы возвращается после долгого перерыва: «Шахтер» принимает «Бенфику» на стадии 1/16 финала второго по значимости еврокубка. «Газета.Ru» начинает текстовую онлайн-трансляцию матча.