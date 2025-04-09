Дуэ! Перехватил мяч на чужой половине поля, на дриблинге ворвался в штрафную и пробил — в блок.
Две минуты добавлено к первому тайму.
Мартинес потащил опаснейший удар Дуэ! Атака продолжилась и закончилась еще одним могучим ударом Дуэ — над перекладиной!
Рэшфорд ворвался в штрафную, добежал с мячом почти до лицевой и покатил назад под удар, но там были только защитники «ПСЖ».
Спасти Мартинес тут не мог, но угловой пришел с его ошибки. С другой стороны, такой гол мог легко случится в обычной позиционной атаке, в которую и превратился корнер, по сути.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Дезире Дуэ — 1:1! «ПСЖ» разыграл угловой и довел комбинацию до Дуэ, который сместился слева в центр перед штрафной и идеально пробил в дальнюю девятку!
Едва не привозит Мартинес после неудачного удара Дуэ. Накрывал мяч в падении, но едва не закинул в собственные ворота. Еле успел выбить на угловой.
9(3) — 2(1) по ударам, но «Астон Вилла» ведет в счете, а это главное.
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Морган Роджерс — 0:1! Вот это да! Быстрая и классно расчерченная атака «Астон Вилл» после отбора у Нуну Мендеша в центре поля вскрыла оборону хозяев. Тилеманс после паса Макгинна сыграл перед штрафной в стенку с Рэшфордом, а уже из штрафной покатил параллельно воротам на дальнюю штангу, и набежавший Роджерс замкнул ее!
«ПСЖ» все так же уверенно держит мяч, но подобраться к штрафной сейчас быстро не выходит.
Хвича разыграл угловой с Дембеле, тот подал с правой ноги, но защитники «Виллы» справились в воздухе.
Мендеш принял в штрафной закидушку Фабиана Руиса и простреливал — заблокировали на угловой.
Немножко отодвинулась игра от владений Мартинеса — временная передышка гостей?
Опаснейший удар Витиньи почти с линии штрафной после передачи Дембеле от лицевой и собственной подработки — мяч пролетел над перекладиной!
Дальний удар Хакими после розыгрыша штрафного — мощно и плотно, но слишком далеко было до ворот. Мяч просто прилетел в руки Мартинесу.
Мэтти Кэш за фол на Хвиче Кварацхелии, рвавшемся вперед с мячом, получил желтую карточку.
74% владения мячом у «ПСЖ» и 5-0 по ударам. Пока полное преимущество.
Классный заброс в штрафную на ход Хакими от Витиньи, марокканец принял мяч на грудь, но не смог остановить его до лицевой линии. Там еще бросившийся в ноги Мартинес помешал. Но ушел мяч от Хакими. От ворот, хотя он и не согласен.
После заработанного в центре поля гостями штрафного и подачи из глубины Доннарумма сыграл на выходе, смахнув мяч на фланг. Но там подобрали англичане. Последовала подача, и дело могло дойти до удара головой по пустым воротам, но парижане выиграли борьбу в воздухе.
Мощно давит «ПСЖ», постоянно возвращая себе мяч до того, как бирмингемцы перейдут с ним центр поля.
Нуну Мендеш пробил после дриблинга и передачи от Хвичи Кварацхелии. Мяч был в воздухе, а удар пришелся в защитника «Астон Виллы».
После розыгрыша углового Хвича пошел в дриблинг в штрафной, упал после контакта с ногой Камара, тут же поднялся, и в итоге дело закончилось опаснейшим ударом Дембеле, который Мартинес потащил! А повторный корнер ни к чему не привел.
Рэмси доработал и в подкате заблокировал прострел Дембеле — будет угловой.
Позиционная атака «ПСЖ». Усман Дембеле двигался от края штрафной по линии к центру, а пробил набежавший Витинья — Мартинес поймал мяч в прыжке.
Попытка дальнего удара от Усмана Дембеле — выше ворот.
Поеееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает итальянская бригада арбитров с Маурицио Мариани во главе.
А вот стартовый состав английской «Астон Виллы» от Унаи Эмери:
Мартинес, Кэш, Конса, Динь, Торрес, Камара, Тилеманс, Роджерс, Макгинн, Рэмси, Рашфорд.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер французского «Пари Сен-Жермен Луис Энрике:
Доннарумма, Хакими, Бералдо, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» принимает на своем поле английскую «Астон Виллу». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.