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Лучшие по игре: «ПСЖ» и «Астон Вилла» сражаются в четвертьфинале Лиги чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. Четвертьфинал. Первый матч. «ПСЖ» — «Астон Вилла». ОНЛАЙН

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Tom Weller/dpa/Global Look Press
В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» на своем поле принимает английскую «Астон Виллу» из Бирмингема. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
Перерыв
09 апреля 22:00
ПСЖ
Париж, Франция
39' Дуэ
1 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
35' Роджерс
Стадион «Парк де Пренс», Париж, Франция
1-й тайм

39' Дуэ

17' Кэш

35' Роджерс

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
45+2'

Дуэ! Перехватил мяч на чужой половине поля, на дриблинге ворвался в штрафную и пробил — в блок.

45+1'

Две минуты добавлено к первому тайму.

44'

Мартинес потащил опаснейший удар Дуэ! Атака продолжилась и закончилась еще одним могучим ударом Дуэ — над перекладиной!

42'

Рэшфорд ворвался в штрафную, добежал с мячом почти до лицевой и покатил назад под удар, но там были только защитники «ПСЖ».

41'

Спасти Мартинес тут не мог, но угловой пришел с его ошибки. С другой стороны, такой гол мог легко случится в обычной позиционной атаке, в которую и превратился корнер, по сути.

40'

ГОООООООООООООООООООООЛ! Дезире Дуэ — 1:1! «ПСЖ» разыграл угловой и довел комбинацию до Дуэ, который сместился слева в центр перед штрафной и идеально пробил в дальнюю девятку!

39'

Едва не привозит Мартинес после неудачного удара Дуэ. Накрывал мяч в падении, но едва не закинул в собственные ворота. Еле успел выбить на угловой.

37'

9(3) — 2(1) по ударам, но «Астон Вилла» ведет в счете, а это главное.

34'

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Морган Роджерс — 0:1! Вот это да! Быстрая и классно расчерченная атака «Астон Вилл» после отбора у Нуну Мендеша в центре поля вскрыла оборону хозяев. Тилеманс после паса Макгинна сыграл перед штрафной в стенку с Рэшфордом, а уже из штрафной покатил параллельно воротам на дальнюю штангу, и набежавший Роджерс замкнул ее!

31'

«ПСЖ» все так же уверенно держит мяч, но подобраться к штрафной сейчас быстро не выходит.

29'

Хвича разыграл угловой с Дембеле, тот подал с правой ноги, но защитники «Виллы» справились в воздухе.

28'

Мендеш принял в штрафной закидушку Фабиана Руиса и простреливал — заблокировали на угловой.

26'

Немножко отодвинулась игра от владений Мартинеса — временная передышка гостей?

23'

Опаснейший удар Витиньи почти с линии штрафной после передачи Дембеле от лицевой и собственной подработки — мяч пролетел над перекладиной!

20'

Дальний удар Хакими после розыгрыша штрафного — мощно и плотно, но слишком далеко было до ворот. Мяч просто прилетел в руки Мартинесу.

19'

Мэтти Кэш за фол на Хвиче Кварацхелии, рвавшемся вперед с мячом, получил желтую карточку.

18'

74% владения мячом у «ПСЖ» и 5-0 по ударам. Пока полное преимущество.

16'

Классный заброс в штрафную на ход Хакими от Витиньи, марокканец принял мяч на грудь, но не смог остановить его до лицевой линии. Там еще бросившийся в ноги Мартинес помешал. Но ушел мяч от Хакими. От ворот, хотя он и не согласен.

14'

После заработанного в центре поля гостями штрафного и подачи из глубины Доннарумма сыграл на выходе, смахнув мяч на фланг. Но там подобрали англичане. Последовала подача, и дело могло дойти до удара головой по пустым воротам, но парижане выиграли борьбу в воздухе.

12'

Мощно давит «ПСЖ», постоянно возвращая себе мяч до того, как бирмингемцы перейдут с ним центр поля.

10'

Нуну Мендеш пробил после дриблинга и передачи от Хвичи Кварацхелии. Мяч был в воздухе, а удар пришелся в защитника «Астон Виллы».

8'

После розыгрыша углового Хвича пошел в дриблинг в штрафной, упал после контакта с ногой Камара, тут же поднялся, и в итоге дело закончилось опаснейшим ударом Дембеле, который Мартинес потащил! А повторный корнер ни к чему не привел.

7'

Рэмси доработал и в подкате заблокировал прострел Дембеле — будет угловой.

5'

Позиционная атака «ПСЖ». Усман Дембеле двигался от края штрафной по линии к центру, а пробил набежавший Витинья — Мартинес поймал мяч в прыжке.

3'

Попытка дальнего удара от Усмана Дембеле — выше ворот.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

22:00

Встречу обслуживает итальянская бригада арбитров с Маурицио Мариани во главе.

21:55

А вот стартовый состав английской «Астон Виллы» от Унаи Эмери:

Мартинес, Кэш, Конса, Динь, Торрес, Камара, Тилеманс, Роджерс, Макгинн, Рэмси, Рашфорд.

21:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер французского «Пари Сен-Жермен Луис Энрике:

Доннарумма, Хакими, Бералдо, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» принимает на своем поле английскую «Астон Виллу». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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