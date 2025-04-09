16'

Классный заброс в штрафную на ход Хакими от Витиньи, марокканец принял мяч на грудь, но не смог остановить его до лицевой линии. Там еще бросившийся в ноги Мартинес помешал. Но ушел мяч от Хакими. От ворот, хотя он и не согласен.