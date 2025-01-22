Мадридский «Реал» играет с «РБ Зальцбург» в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов. Подопечным Карло Анчелотти нужна победа, чтобы сохранить свои шансы на попадание в плей-офф турнира. На данный момент мадридцы занимают 20-е место из 36-ти. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
Матч не начался
22 января 23:00
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0 : 0
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид, Испания
1-й тайм
2-й тайм
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22:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимает «РБ Зальцбург». Начало встречи — в 23.00 мск.