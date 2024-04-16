Спорт
Шоу продолжается: «Барселона» принимает «ПСЖ» в ответном четвертьфинале ЛЧ. LIVE
В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов испанская «Барселона» после победы в Париже со счетом 3:2 принимает на своем поле французский «ПСЖ». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
Матч не начался
16 апреля 22:00
Барселона
Барселона, Испания
Стадион «Олимпик Льюис Компанис», Барселона, Испания
21:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов испанская «Барселона» на своем поле принимает французский «ПСЖ». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.