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Спорт

Дать бой лидеру: донецкий «Шахтер» принимает «Барселону» в Лиге чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур. «Шахтер» (Украина) — «Барселона» (Испания). ОНЛАЙН

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Роберт Левандовски в составе «Барселоны»

Роберт Левандовски в составе «Барселоны»

Global Look Press
В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н донецкий «Шахтер» принимает испанскую «Барселону». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур
1-й тайм
07 ноября 20:45
Шахтёр
0 : 0
Барселона
Барселона, Испания
Стадион «Фолькспаркштадион», Гамбург, Германия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'35

По-прежнему единственный в матче удар в створ на счету «Шахтера», кстати.

'33

Потенциально опасный прострел от Рафиньи вынесла из своей штрафной защита «Шахтера».

'30

Зубков едва не переборол в воздухе в штрафной «Барсы» Араухо, но был офсайд.

'27

Классный прострел Зубкова с фланга на дальнюю штангу мог стать голевым, но его так никто и не замкнул...

'25

Долгая позиционная атака «Шахетра» превратилась в тягомотину и так ни к чему и не привела.

'22

Момент! Левандовски получил передачу на ход, ушел от защитника, прокинул мимо голкипера и... упал. Пенальти нет! И вообще это скорее симуляция, однако и карточки поляку арбитр не предъявил.

'20

«Барса» по-прежнему играет с солидным перевесом, но и «Шахтер» старается огрызаться, используя редкие возможности контролировать мяч.

'19

Удар из-за штрафной сместившегося с фланга в центр Рафиньи — выше перекладины.

'17

ТЕР СТЕГЕН! Вытащил немецкий голкипер удар Матвиенко из штрафной! Зевнула оборона каталонцев, конечно, на ровном месте.

'16

Кристенсен в филигранном подкате сорвал потенциально опасную контратаку украинцев.

'14

Давит «Барселона». «Шахтер» очень глубоко в три эшелона старательно обороняется.

'11

Плотный дальний удар Гюндогана — немного выше створа.

'9

Хорошая передача в штрафную на Левандовски. Было бы опасно, но Роберт не смог зацепиться за мяч.

'7

Наконец и «Шахтер» провел атаку, которая привела к угловому. А вот корнер ничем опасным не закончился.

'5

Левандовски надавил на Ризныка, отобрал мяч и едва не забил, но в итоге нарушил правила в атаке на голкипере.

'3

«Барселона» активно прессингует «горняков» по всему полю.

'1

Поееееехали! Матч начался.

20:45

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто из Боснии и Герцеговины.

20:40

А вот стартовый состав испанской «Барселоны» от Хави:

тер Стеген, Маркос Алонсо, Кристенсен, Араухо, Жоау Канселу, Ориоль Ромеу, Гюндоган, Гави, Ферран Торрес, Рафинья, Левандовски.

20:35

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер украинского «Шахтера» Марино Пушич:

Ризнык, Бондарь, Матвиенко, Ракицкий, Гочолеишвили, Степаненко, Зубков, Судаков, Крыськив, Невертон, Сикан.

20:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов в группе Н украинский «Шахтер» принимает испанскую «Барселону». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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