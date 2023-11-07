По-прежнему единственный в матче удар в створ на счету «Шахтера», кстати.
Потенциально опасный прострел от Рафиньи вынесла из своей штрафной защита «Шахтера».
Зубков едва не переборол в воздухе в штрафной «Барсы» Араухо, но был офсайд.
Классный прострел Зубкова с фланга на дальнюю штангу мог стать голевым, но его так никто и не замкнул...
Долгая позиционная атака «Шахетра» превратилась в тягомотину и так ни к чему и не привела.
Момент! Левандовски получил передачу на ход, ушел от защитника, прокинул мимо голкипера и... упал. Пенальти нет! И вообще это скорее симуляция, однако и карточки поляку арбитр не предъявил.
«Барса» по-прежнему играет с солидным перевесом, но и «Шахтер» старается огрызаться, используя редкие возможности контролировать мяч.
Удар из-за штрафной сместившегося с фланга в центр Рафиньи — выше перекладины.
ТЕР СТЕГЕН! Вытащил немецкий голкипер удар Матвиенко из штрафной! Зевнула оборона каталонцев, конечно, на ровном месте.
Кристенсен в филигранном подкате сорвал потенциально опасную контратаку украинцев.
Давит «Барселона». «Шахтер» очень глубоко в три эшелона старательно обороняется.
Плотный дальний удар Гюндогана — немного выше створа.
Хорошая передача в штрафную на Левандовски. Было бы опасно, но Роберт не смог зацепиться за мяч.
Наконец и «Шахтер» провел атаку, которая привела к угловому. А вот корнер ничем опасным не закончился.
Левандовски надавил на Ризныка, отобрал мяч и едва не забил, но в итоге нарушил правила в атаке на голкипере.
«Барселона» активно прессингует «горняков» по всему полю.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто из Боснии и Герцеговины.
А вот стартовый состав испанской «Барселоны» от Хави:
тер Стеген, Маркос Алонсо, Кристенсен, Араухо, Жоау Канселу, Ориоль Ромеу, Гюндоган, Гави, Ферран Торрес, Рафинья, Левандовски.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер украинского «Шахтера» Марино Пушич:
Ризнык, Бондарь, Матвиенко, Ракицкий, Гочолеишвили, Степаненко, Зубков, Судаков, Крыськив, Невертон, Сикан.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов в группе Н украинский «Шахтер» принимает испанскую «Барселону». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.