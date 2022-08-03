Едва вдогонку второй киевляне не забили! Еще один удар после прострела Дубинчака заблокировал защитник, а потом мяч через всю штрафную пролетел, и в итоге успел Газибегович выбить на угловой.
ГОООООООООООООООООЛ! Александр Караваев — 1:0! А вот первая реально хорошая и опасная атака — и сразу гол! Перевели киевляне на левый край на ход Дубинчаку, который догнал мяч и сделал в касание прострельную передачу в штрафную, которую из центра изящным ударом в угол на противоходе замкнул Караваев!
Правда вторым темпом команда из Граца смогла вернуть мяч в штрафную, и Хёйллун умудрился в касание с шести метров после удобной передачи партнера слева промахнуться по воротам, нанося удар без сопротивления!
А вот и первый угловой в матче от гостей — Денис Попов выбил мяч. Последовал прострел низом с угла поля, но динамовские защитники, пусть и не сразу, вынесли мяч.
Динамовцы подали штрафной от боковой линии с правого фланга. Беседин даже добрался до мяча и ткнул головой в сторону ворот. Но мяч полетел слабо и неточно. Помешали украинцу.
Денис Попов сорвал чужую атаку в центре поля и получил желтую карточку. В этом у команд 1-1 пока.
Игроки киевского «Динамо» сами отдали назад пас Расмусу Хёйлунну, который оказался один в один с защитником. Причем двое партнеров помогали. Но Хёйлунн решил обыграть сам, и это у него вышло, а дальше Бущан ногами потащил мощнейший удар!
Грегори Вюттрих толкнул рвавшегося на скорости с мячом Виталия Буяльского — желтая карточка. А еще штрафной с опасной точки. Можно бить, можно подавать.
Бущан тащит опасный дальний удар! На добивании опять игрок «Штурма», но добивал с линии штрафной и через защитника, рикошет от которого и погасил скорость полета мяча. В руки Бущану припрыгал.
Стало известно, что Караваев вышел сегодня в стартовом составе, так как Виктор Цыганков получил травму во время разминки.
Данте подал в штрафную «Динамо», но из австрийских футболистов там никого и рядом не было с точкой, куда пришел мяч.
Интересно, что Александр Караваев играет у «Динамо». А вот Виктор Цыганков, вопреки стартовому протоколу, на поле не вышел!
Очень непросто украинским футболистам преодолевать плотные редуты «Штурма». Вот Шапаренко в центре поля включил дриблинг и смог заработать на себе фол. Хоть так.
Пока киевляне никак не могут пробраться к чужим воротам. Игра в основном на их половине поля, но с мячом при этом именно команда Луческу.
Динамовцы сразу же стали контролировать мяч, но австрийцы достаточно высоко выдвигаются в прессинг, максимально затрудняя защитникам соперников перепасовку.
А вот стартовый состав австрийского «Штурма» от Кристиана Ильцера: Зибенхандль — Данте, Вютрих, Аффенгрубер, Газибегович, Горенц-Станкович, Прасс, Хирлендер, Хорват, Хёлунн, Саркария.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу:
Бущан — Дубинчак, Попов, Забарный, Кендзёра, Шепелев, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Беседин.