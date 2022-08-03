'20

Игроки киевского «Динамо» сами отдали назад пас Расмусу Хёйлунну, который оказался один в один с защитником. Причем двое партнеров помогали. Но Хёйлунн решил обыграть сам, и это у него вышло, а дальше Бущан ногами потащил мощнейший удар!