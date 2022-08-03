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Предпоследний шаг в Лигу чемпионов: киевское «Динамо» принимает «Штурм». LIVE

Лига чемпионов. Квалификация. 3-й раунд. «Динамо» К — «Штурм». ОНЛАЙН

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Игрок ФК «Динамо» (Киев) Томаш Кендзёра

Игрок ФК «Динамо» (Киев) Томаш Кендзёра

Global Look Press
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» на стадионе ЛКС в польской Лодзи принимает австрийский «Штурм». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
1-й тайм
03 августа 21:00
Динамо К
Киев, Украина
28' Караваев
1 : 0
Штурм
Грац, Австрия
Стадион «ЛКС», Лодзь
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
1-й тайм

20' Попов

28' Караваев

16' Вютрих

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'30

Едва вдогонку второй киевляне не забили! Еще один удар после прострела Дубинчака заблокировал защитник, а потом мяч через всю штрафную пролетел, и в итоге успел Газибегович выбить на угловой.

'28

ГОООООООООООООООООЛ! Александр Караваев — 1:0! А вот первая реально хорошая и опасная атака — и сразу гол! Перевели киевляне на левый край на ход Дубинчаку, который догнал мяч и сделал в касание прострельную передачу в штрафную, которую из центра изящным ударом в угол на противоходе замкнул Караваев!

'27

«Динамо» небыстро атакует позиционно, но пробраться в чужую штрафную пока так и не может.

'25

Правда вторым темпом команда из Граца смогла вернуть мяч в штрафную, и Хёйллун умудрился в касание с шести метров после удобной передачи партнера слева промахнуться по воротам, нанося удар без сопротивления!

'24

А вот и первый угловой в матче от гостей — Денис Попов выбил мяч. Последовал прострел низом с угла поля, но динамовские защитники, пусть и не сразу, вынесли мяч.

'22

Динамовцы подали штрафной от боковой линии с правого фланга. Беседин даже добрался до мяча и ткнул головой в сторону ворот. Но мяч полетел слабо и неточно. Помешали украинцу.

'21

Денис Попов сорвал чужую атаку в центре поля и получил желтую карточку. В этом у команд 1-1 пока.

'20

Игроки киевского «Динамо» сами отдали назад пас Расмусу Хёйлунну, который оказался один в один с защитником. Причем двое партнеров помогали. Но Хёйлунн решил обыграть сам, и это у него вышло, а дальше Бущан ногами потащил мощнейший удар!

'18

Удар Шапаренко приходится в стенку, а попытка повтороного выстрела с лета сорвалась.

'17

Грегори Вюттрих толкнул рвавшегося на скорости с мячом Виталия Буяльского — желтая карточка. А еще штрафной с опасной точки. Можно бить, можно подавать.

'16

Бущан тащит опасный дальний удар! На добивании опять игрок «Штурма», но добивал с линии штрафной и через защитника, рикошет от которого и погасил скорость полета мяча. В руки Бущану припрыгал.

'15

Стало известно, что Караваев вышел сегодня в стартовом составе, так как Виктор Цыганков получил травму во время разминки.

'13

Хорват попробовал приложиться издали, но удар у него не вышел.

'11

Данте подал в штрафную «Динамо», но из австрийских футболистов там никого и рядом не было с точкой, куда пришел мяч.

'10

Интересно, что Александр Караваев играет у «Динамо». А вот Виктор Цыганков, вопреки стартовому протоколу, на поле не вышел!

'8

Борьбы очень много, но все это исключительно в центре.

'5

Очень непросто украинским футболистам преодолевать плотные редуты «Штурма». Вот Шапаренко в центре поля включил дриблинг и смог заработать на себе фол. Хоть так.

'4

Пока киевляне никак не могут пробраться к чужим воротам. Игра в основном на их половине поля, но с мячом при этом именно команда Луческу.

'2

Динамовцы сразу же стали контролировать мяч, но австрийцы достаточно высоко выдвигаются в прессинг, максимально затрудняя защитникам соперников перепасовку.

'1

Поеееехали! Матч начался.

21:00

Встречу обслуживает бригада арбитров из Франции во главе с Франсуа Летексье.

20:55

А вот стартовый состав австрийского «Штурма» от Кристиана Ильцера: Зибенхандль — Данте, Вютрих, Аффенгрубер, Газибегович, Горенц-Станкович, Прасс, Хирлендер, Хорват, Хёлунн, Саркария.

20:50

Вот кого с первых минут выставил главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу:

Бущан — Дубинчак, Попов, Забарный, Кендзёра, Шепелев, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Беседин.

20:45

Добрый вечер! Мы приветствуем вас на первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между киевским «Динамо» и «Штурмом».

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