РБ Лейпциг

Отличный матч провели игроки «Лейпцига», должна воодушевить команду эта победа над лидером Английской премьер-лиги.
Все! Звучит финальный свисток, и при своих пустых трибунах «Лейпциг» обыгрывает «Манчестер Сити» и гарантирует себе выход в плей-офф Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкого клуба.
Три минуты добавлено к матчу. А Тайлер Адамс получает желтую карточку за грубую игру против Грилиша.
А у нас ряд замен. «Лейпциг» меняет одного игрока: Мориба выходит вместо Силвы. У «Сити» уходят Аке и Де Брейне, выходит Палмер и Рубен Диаш.
Включают в игру своего голкипера «горожане». Пока «Лейпциг» выглядит куда спокойнее своих соперников.
Кайл Уокер сильно заехал по ноге Андре Силве, это привело к стычке футболистов. А судья достает красную карточку игроку «Сити».
Зарабатывает Грилиш угловой. Подача Мареза, но спасают свои ворота защитники. А Шерер еще и желтую карточку показывает Стоунсу за разговоры.
Идет в атаку «Лейпциг». А тем временем двойная замена у команды: Хендрикс и Бробери выходят на поле, меняют они Мукиеле и Форсберга.
ГОООООООЛ! Забивает-таки «Манчестер Сити»! Рияд Марез головой переправляет мяч в ворота после неудачного отскока.
ГОООООООООООООЛ! Вот это да! «Лейпциг» забивает второй! Потрясающую комбинацию разыгрывает немецкий клуб, Форсберг обыгрывает соперников, отдает голевую на Силву, и тот совершенно спокойно поражает ворота.
Не форсирует события «Лейпциг», спокойно ведет игру, обороняется уверенно. И сейчас голкипер очень хорошо выходит вперед из ворот, выбивая мяч.
Больше бил «Манчестер Сити», но счет на табло не меняется, а вот реальных моментов у «горожан» во втором тайме не было.
Тренерский штаб «Лейпцига» идет на замену: Тайлер Адамс меняет Лаймера. Отличный первый тайм в его исполнении.
Небольшая заминка после того, как сбили Де Брейне. Требовали игроки «Сити» карточку для «Лейпцига», но в итоге обошлось без предупреждений.
Активно начинает «Сити». Штрафной получает команда после того, как Гвардиол сбивает Гюндогана. Де Брейне со штрафного попадает в стенку.
В перерыве «Манчестер Сити» делает замену. Рахим Стерлинг появляется на поле вместо Фодена. У «Лейпцига» тоже замена — Семакан выходит вместо Клостермана.
Звучит свисток на перерыв, отправляет Шерер команды отдыхать. «Манчестер Сити» со счетом 0:1 проигрывает в Лейпциге.
Гвардиол сейчас Мареза прикладывает к полю. Кампл очень активно что-то пытается доказать судье, а Шерер в ответ объясняет ему что-то спокойно. Тут стоит вспомнить, что игрок сидит на желтой, и получать еще одну ему совсем не надо.
Опасно! Просыпается «Сити», Фоден наносит опаснейший удар с передачи Де Брейне, спасает немцев штанга!
Какой моментище сейчас создает «Лейпциг»! Силва после отличной передачи партнеров бьет в упор, в грудь принимает голкипер, а на добивание немецкий клуб не успевает. Вот это реально было опасно. И ведь сейчас к голу сейчас ближе именно клуб из Германии.
Игра в четыре защитника сегодня очень помогает «Лейпцигу» не оставлять свободными фланги. А угловой «Сити» ни к чему не приводит. Снова.
Желтая карточка прилетает Кевину Де Брейне. Судя по его лицу, недоволен футболист всем — и судьей, и ходом матча, и своим ударом.
Надо что-то придумывать «Сити», потому что возникают провалы в обороне у команды, что выглядит весьма тревожно.
ГОООООООООЛ! Какая грубая ошибка «Манчестер Сити»! Лаймер выдает потрясающий пас, который упускает защита «горожан», и Собослай выходит один на один, переигрывает голкипера и забивает!
Снова создает весьма опасный момент «Лейпциг». Андре Силва завершает отличную атаку, но играет на опережение голкипер, забирая мяч себе.
Пока все еще спокойно идет игра, впрочем, стоит сказать, что напрягаться «Манчестер Сити» сегодня смысла особо нет — команда уже гарантировала себе первое место в группе.
Обменялись весьма неплохими подходами команды, но в итоге в обоих случаях срабатывает защита отлично.
А вот и первая желтая карточка. Кемпл получает предупреждение за то, что схватил за плечо Де Брейне.
Пока у нас идет перекат мяча на поле, скажем, что «Лейпцигу» для того, чтобы выйти в Лигу Европы, нужно сыграть не хуже «Брюгге», который уже горит 0:2 «ПСЖ» в параллельном матче.
Из-за полностью пустых трибун очень хорошо, что слышно на поле. Много подсказок как от тренерских штабов, так и от самих футболистов.
Первый угловой в этом матче получают «горожане», быстро его разыгрывают, а следом Зинченко получает второй угловой, который футболисты тоже разыгрывают. Все заканчивается неточной передачей.
Пока «Лейпциг» забрал мяч в самом начале, скажем — игра проходит при полностью пустых трибунах, которые закрыты из-за коронавируса.
Команды уже появляются на поле, звучит гимн Лиги чемпионов. Главный судья сегодняшнего матча — Сандро Шерер.
Напомним, что сейчас «Лейпциг» играет без главного тренера. Два дня назад клуб расторг контракт с Джесси Маршем после не самого удачного выступления команды в национальном чемпионате.
Матч начнется в 20:45 по московскому времени. А вот в таком составе команды выйдут на поле:
«Лейпциг»: Гулачи, Мюкиле, Клостерманн, Гвардиол, Анхелиньо, Нкунку, Кампл, Лаймер, Форсберг, Собослаи, Андре Силва.
«Манчестер Сити»: Стеффен, Уокер, Стоунс, Аке, Зинченко, Гюндоган, Фернандиньо, Де Брейне, Марез, Грилиш, Фоден.