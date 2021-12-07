РБ Лейпциг

'39

Какой моментище сейчас создает «Лейпциг»! Силва после отличной передачи партнеров бьет в упор, в грудь принимает голкипер, а на добивание немецкий клуб не успевает. Вот это реально было опасно. И ведь сейчас к голу сейчас ближе именно клуб из Германии.