Самый медийный боец UFC из России сражается с мощным тяжеловесом на UFC 293. LIVE

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Поговорим о поединке Туиваса — Волков. Австралийский боец полностью оправдывает свое прозвище Бам-Бам: он обладает страшным нокаутирующим ударом, высокой скоростью и очень много атакует (и много пропускает). Все поединки с его участием становятся очень зрелищными, потому что Туиваса либо отправляет в нокаут соперника, либо отправляется туда сам.

Так, из 14-ти побед в карьере 13 Туиваса одержал досрочно, а из пяти поражений потерпел досрочно четыре. Так что сегодня дело тоже завершится нокаутом с почти стопроцентной вероятностью.

Слабое место Бам-Бама — борьба: он не провел ни одного тейкдауна за всю карьеру.

Волков борется гораздо лучше соперника и тоже обладает мощным ударом. Однако россиянину иногда не хватает скорости передвижения и реакции, из-за чего его нокаутировали даже более низкие и не такие техничные соперники.

Перед поединком боец по прозвищу Драго заявил, что постарается не подпустить Туивасу близко к себе за счет более длинного размаха рук, а в случае форс-мажора будет стараться перевести его в партер.