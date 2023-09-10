Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

Самый медийный боец UFC из России сражается с мощным тяжеловесом на UFC 293. LIVE

ММА. UFC 293. Александр Волков — Тай Туиваса, Адесанья — Стриклэнд. ОНЛАЙН

В Сиднее проходит турнир UFC 293, в со-главном бою которого самый медийный российский боец организации Александр Волков сражается с представителем Австралии Таем Туивасой в тяжелом весе. В главном событии вечера встречаются Исраэль Адесанья, который защищает титул чемпиона в среднем весе, и Шон Стриклэнд. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
06:10

По антропометрическим данным Волков очевидно превосходит Туивасу: рост — 200.66 см против 187.96 см у австралийца, размах рук — 203.2 см против 190.5 см, размах ног — 120.65 см против 100.33 см. Бам-Бам превосходит россиянина только в весе — 130.61 кг против 121.54 кг.

Однако фаворитом поединка все равно считается Туиваса, который нокаутировал таких мощных бойцов, как Сирил Ган и Деррик Льюис (которому Волков проиграл техническим нокаутом).

Известный боец UFC Джон Джонс отмечал, что Волков не умеет пользоваться своим физическим превосходством: «Он проигрывал бойцам, которые гораздо ниже его. Он не использует длину размаха рук и ног на полную мощность. Думаю, Тай подберется к нему».

close
100%
mmajunkie.usatoday.com
06:00

05:50

Поговорим о поединке Туиваса — Волков. Австралийский боец полностью оправдывает свое прозвище Бам-Бам: он обладает страшным нокаутирующим ударом, высокой скоростью и очень много атакует (и много пропускает). Все поединки с его участием становятся очень зрелищными, потому что Туиваса либо отправляет в нокаут соперника, либо отправляется туда сам.

Так, из 14-ти побед в карьере 13 Туиваса одержал досрочно, а из пяти поражений потерпел досрочно четыре. Так что сегодня дело тоже завершится нокаутом с почти стопроцентной вероятностью.

Слабое место Бам-Бама — борьба: он не провел ни одного тейкдауна за всю карьеру.

Волков борется гораздо лучше соперника и тоже обладает мощным ударом. Однако россиянину иногда не хватает скорости передвижения и реакции, из-за чего его нокаутировали даже более низкие и не такие техничные соперники.

Перед поединком боец по прозвищу Драго заявил, что постарается не подпустить Туивасу близко к себе за счет более длинного размаха рук, а в случае форс-мажора будет стараться перевести его в партер.

close
100%
volkov_alex/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)
05:45

Завершился второй поединок основного карда: новозеландец Джастин Тафа техническим нокаутом одолел американца Остена Лэйна! Пока что местные бойцы радуют австралийскую публику.

05:40

Пока ожидаем продолжения основного карда, поговорим о со-главном поединке вечера с участием российского бойца Александра Волкова. Почему его называют самым медийным бойцом UFC?

Дело в том, что тяжеловес обожает российских (и зарубежных) комиков, много лет смотрит КВН (говорил, что это гораздо интереснее трэштока Конора Макгрегора) и активно ходит на популярные Youtube-шоу с участием звезд стендапа.

Так, он дал интервью на Youtube-канале бывшей команды КВН «Плюшки», где ударил (как оказалось, по сценарию) ведущего Богдана Лисевского — это видео посмотрели 6 млн раз.

Также Волков несколько раз снимался в шоу Hustle MMA, где стендап-комики Павел Дедищев и Заур Байцаев разбирают поединки, и охотно шутил над ведущими.

Волкова звали и на такие популярные шоу, как «Игры для твоей вечеринки» вместе с Soda Luv и Big Russian Boss (ведущим был Денис Кукояка) и «Мне смешно» на Youtube-канале Labelsmart (его ведут бывшие участники команды КВН «ДАЛС» Филипп Воронин и Тимур Бабъяк).

Наконец он спарринговал, а потом играл в футбол с Артемом Дзюбой на канале UFC Euroasia.

05:30

Первый поединок основного карда завершился тем, что австралиец Тайсон Педро на радость местной публике нокаутировал шведа Антона Туркалджа уже в начале первого раунда!

05:05

Основной кард турнира выглядит так: 1. Тайсон Педро — Антон Туркалдж 2. Джастин Тафа — Остен Лэйн 3. Манель Кейпе — Фелипе Дос Сантос 4. Тай Туиваса — Александр Волков 5. Исраэль Адесанья — Шон Стрикланд

05:00

Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 293, где в со-главном бою россиянин Александр Волков сразится с австралийцем Таем Туивасой.

Появились новые записи
показать
Картина дня
Передачу танков Abrams Украине могут отложить из-за тяжелых потерь бронетехники
Military Watch Magazine: российские войска эффективно прожигают броню западной техники
Да Силва собирается в Россию и приглашает Путина в Бразилию
Хуснуллин назвал дату, когда запустят движение по Крымскому мосту
Землетрясение нанесло значительный ущерб музеям и мечетям Марокко
Нарышкин озвучил рецепт нового миропорядка
В «Локомотиве» объяснили, почему отпустили Изидора в «Зенит»
Минобрнауки анонсировало совместное изучение изменений климата РФ и КНР
Новости и материалы
Шарапова одним словом отреагировала на победу Гауфф над Соболенко в финале US Open
Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА по Крыму
Филиппины начали работу по организации прямых полетов с Россией
В Якутии поделилсь планами сотрудничества с Китаем
Тренер фигуристки Горбачевой рассказала о подготовке к контрольным прокатам
Российские военные нанесли удар по штурмовикам «Азова»
Тренер Байдачный: на данный момент все стремятся в «Зенит»
Холанд рассказал о своем отношении к Гвардиоле
ВС России нанесла серьезное поражение живой силе ВСУ в ДНР
Тренер сборной России рассказал о целях команды
«Армату» доработают перед отправкой в массовое производство
Автор биографии Маска написал, что ему хотелось бы «прояснить вопрос касательно Starlink»
Медведев о финале US Open: мне будет все равно, первый он или второй
Британия передала Украине четыре эхолота
Российская теннисистка стала победительницей US Open
Нарышкин обвинил Запад в шулерстве при составлении рейтингов университетов мира
В Якутии добыли ювелирный алмаз рекордной массы
Американка Гауфф заплакала после победы на US Open
Все новости
Всемирный банк предложил Марокко помощь
В Киевской области вновь заработала система ПВО
Лиз Трасс выпустит мемуары и «поделится уроками» работы в правительстве
Украинские беспилотники уничтожены в Крыму. Военная операция на Украине, день 563-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 563-й день
Что известно о разрушительном землетрясении в Марокко
МВД Марокко сообщило, что в результате землетрясения погибли 820 человек
Саммит G20 признал разные оценки конфликта на Украине. Киев недоволен
МИД Украины выразил недовольство декларацией саммита G20 по конфликту в стране
Погибли сотни человек: последствия землетрясения в Марокко
Обломки «аналогичного российскому» дрона нашли в Румынии второй раз за неделю
Президент Румынии сообщил генсеку НАТО о похожих на российские обломках БПЛА
«Дерзко восстал на Господа». Почему Льва Толстого отлучили от церкви
Писатель Лев Толстой родился 195 лет назад
Тест: насколько хорошо вы знаете Северную Корею?
Угадайте, какие необычные факты касаются КНДР
«В ЗАГС пошла с ожогом на лице»: истории женщин, которые выбрали косметологов «на дому»
Ожоги, аллергия, порезы: как косметологи калечат пациентов
Что делать, если ребенок подавился или выпал из кроватки? Детские врачи о первой помощи
Травматолог Кустиков: после падения с кровати ребенка нельзя сразу брать на руки
Тест: топилась ли Каренина в Неве – неожиданные факты о романе Толстого
Угадайте, как связаны Анна Каренина и Александр Пушкин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях