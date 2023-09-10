Самый медийный боец UFC из России сражается с мощным тяжеловесом на UFC 293. LIVE

По антропометрическим данным Волков очевидно превосходит Туивасу: рост — 200.66 см против 187.96 см у австралийца, размах рук — 203.2 см против 190.5 см, размах ног — 120.65 см против 100.33 см. Бам-Бам превосходит россиянина только в весе — 130.61 кг против 121.54 кг.
Однако фаворитом поединка все равно считается Туиваса, который нокаутировал таких мощных бойцов, как Сирил Ган и Деррик Льюис (которому Волков проиграл техническим нокаутом).
Известный боец UFC Джон Джонс отмечал, что Волков не умеет пользоваться своим физическим превосходством: «Он проигрывал бойцам, которые гораздо ниже его. Он не использует длину размаха рук и ног на полную мощность. Думаю, Тай подберется к нему».
Поговорим о поединке Туиваса — Волков. Австралийский боец полностью оправдывает свое прозвище Бам-Бам: он обладает страшным нокаутирующим ударом, высокой скоростью и очень много атакует (и много пропускает). Все поединки с его участием становятся очень зрелищными, потому что Туиваса либо отправляет в нокаут соперника, либо отправляется туда сам.
Так, из 14-ти побед в карьере 13 Туиваса одержал досрочно, а из пяти поражений потерпел досрочно четыре. Так что сегодня дело тоже завершится нокаутом с почти стопроцентной вероятностью.
Слабое место Бам-Бама — борьба: он не провел ни одного тейкдауна за всю карьеру.
Волков борется гораздо лучше соперника и тоже обладает мощным ударом. Однако россиянину иногда не хватает скорости передвижения и реакции, из-за чего его нокаутировали даже более низкие и не такие техничные соперники.
Перед поединком боец по прозвищу Драго заявил, что постарается не подпустить Туивасу близко к себе за счет более длинного размаха рук, а в случае форс-мажора будет стараться перевести его в партер.
Завершился второй поединок основного карда: новозеландец Джастин Тафа техническим нокаутом одолел американца Остена Лэйна! Пока что местные бойцы радуют австралийскую публику.
Пока ожидаем продолжения основного карда, поговорим о со-главном поединке вечера с участием российского бойца Александра Волкова. Почему его называют самым медийным бойцом UFC?
Дело в том, что тяжеловес обожает российских (и зарубежных) комиков, много лет смотрит КВН (говорил, что это гораздо интереснее трэштока Конора Макгрегора) и активно ходит на популярные Youtube-шоу с участием звезд стендапа.
Так, он дал интервью на Youtube-канале бывшей команды КВН «Плюшки», где ударил (как оказалось, по сценарию) ведущего Богдана Лисевского — это видео посмотрели 6 млн раз.
Также Волков несколько раз снимался в шоу Hustle MMA, где стендап-комики Павел Дедищев и Заур Байцаев разбирают поединки, и охотно шутил над ведущими.
Волкова звали и на такие популярные шоу, как «Игры для твоей вечеринки» вместе с Soda Luv и Big Russian Boss (ведущим был Денис Кукояка) и «Мне смешно» на Youtube-канале Labelsmart (его ведут бывшие участники команды КВН «ДАЛС» Филипп Воронин и Тимур Бабъяк).
Наконец он спарринговал, а потом играл в футбол с Артемом Дзюбой на канале UFC Euroasia.
Первый поединок основного карда завершился тем, что австралиец Тайсон Педро на радость местной публике нокаутировал шведа Антона Туркалджа уже в начале первого раунда!
Основной кард турнира выглядит так: 1. Тайсон Педро — Антон Туркалдж 2. Джастин Тафа — Остен Лэйн 3. Манель Кейпе — Фелипе Дос Сантос 4. Тай Туиваса — Александр Волков 5. Исраэль Адесанья — Шон Стрикланд