Медведев бьется с первой ракеткой мира за выход в финал Уимблдона. LIVE

18:30

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в полуфинале Уимблдона. Его соперником станет первая ракетка мира — 20-летняя звезда тенниса Карлос Алькарас.

Счет по личным встречам — 1-1. Последний матч Медведев в одну калитку проиграл Алькарасу — 4:6, 1:6, 2:6. Это произошло в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в марте 2023 года.

А их первая встреча состоялась два года назад — во втором круге Уимблдона. Тогда Медведев уверенно одолел испанца со счетом 6:4, 6:1, 6:2.