Медведев бьется с первой ракеткой мира за выход в финал Уимблдона. LIVE

2-1. Не выдерживает Медведев напора соперника, срывает удар и во второй раз за матч отдает свою подачу.
Феноменально играет Алькарас у сетки, вытаскивает несколько «мертвых» мячей и зарабатывает еще один брейк-пойнт!
30:15. Пришлось побегать Медведеву по задней линии, но справиться с атакой он не смог, пробив в коридор.
3-2. Принимает Даня мощную подачу по центру, но Карлос вновь укорачивает без шансов для соперника.
30:30. Вторую подачу Карлоса россиянин хорошо принял, следующим ударом Алькарас пробил за боковую.
1-1. Алькарас вытащил подачу из-под боковой, но следующим ударом Даня отправил мяч в противоположную сторону. Отбил испанец, но в аут.
30:0. С хафкорта Медведев отправил мяч в угол, Карлос успел отбить, но не сумел направить обводящий в корт.
Соперники вместе выходят на Центральный корт Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Скоро начнется разминка.
Несколько минут назад определился первый финалист Уимблдона — 2023. Им стал серб Новак Джокович, в трех сетах сломивший сопротивление итальянца Янника Синнера — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в полуфинале Уимблдона. Его соперником станет первая ракетка мира — 20-летняя звезда тенниса Карлос Алькарас.
Счет по личным встречам — 1-1. Последний матч Медведев в одну калитку проиграл Алькарасу — 4:6, 1:6, 2:6. Это произошло в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в марте 2023 года.
А их первая встреча состоялась два года назад — во втором круге Уимблдона. Тогда Медведев уверенно одолел испанца со счетом 6:4, 6:1, 6:2.