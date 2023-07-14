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Спорт

Медведев бьется с первой ракеткой мира за выход в финал Уимблдона. LIVE

Теннис. Уимблдон. Полуфинал. Карлос Алькарас — Даниил Медведев. ОНЛАЙН

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Reuters
Российский теннисист Даниил Медведев, впервые в карьере вышедший в полуфинал Уимблдона, играет с первой ракеткой мира — Карлосом Алькарасом. В случае выхода в финал Медведев сразится с сербом Новаком Джоковичем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:52

40:0. От сетки Даня играет в противоход Алькарасу.

19:52

30:0. В аут принимает Карлос.

19:51

15:0. Мощный розыгрыш от Медведева, испанец бьет в сетку.

19:51

3-1. Вытаскивает Даня мяч от задней, но попадает в коридор.

19:50

40:30. Медведев играет в аут.

19:49

30:30. Великолепный обводящий на приеме от Медведева!

19:49

30:15. Алькарас атакует за заднюю линию.

19:48

30:0. Медведев попадает в сетку.

19:47

15:0. Россиянин принимает диагональную подачу, но не успевает затем на укороченный.

19:45

2-1. Не выдерживает Медведев напора соперника, срывает удар и во второй раз за матч отдает свою подачу.

19:45

Феноменально играет Алькарас у сетки, вытаскивает несколько «мертвых» мячей и зарабатывает еще один брейк-пойнт!

19:44

Ровно. Сетка играет за Даниила.

19:44

30:40. Алькарас попадает за боковую, Медведев отыграл один брейк-пойнт.

19:43

15:40. И снова за заднюю бьет россиянин, даже не стал брать челлендж.

19:43

15:30. Еще одна ошибка по длине от Медведева.

19:42

15:15. Свечу за заднюю вешает россиянин.

19:41

0:15. Второй подачей Медведев бьет без шансов для соперника.

19:40

1-1. Аналогичный розыгрыш, Карлос сравнивает счет в партии.

19:40

Больше. Вытаскивает подачу в угол Медведев, испанец отвечает укороченным в свободный квадрат.

19:39

Ровно. В ноги сопернику пробил Даниил, Карлос не сумел среагировать.

19:38

Больше. В сетку принимает Даниил.

19:38

Ровно. Эйсом уравнивает Алькарас.

19:38

30:40. Первая двойная в этой игре тоже на счету Карлоса, и первый брейк-пойнт у Медведева.

19:37

30:30. Аут у испанца.

19:36

30:15. Впервые за матч Алькарас подает навылет.

19:36

15:15. Не прошел у Карлоса укороченный, сетка.

19:35

15:0. Скоростной розыгрыш, Медведев бьет за заднюю.

19:34

0-1. Плоско бэкхендом бьет Даниил и в первый раз в матче берет свою подачу под ноль.

19:33

40:0. Теперь испанец бьет в сетку на приеме.

19:33

30:0. Алькарас ошибается, сетка.

19:32

15:0. Классно Даня ловит оппонента на противоходе.

19:30

Статистика первой партии.

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19:29

6-3. Снова неудачный прием, Алькарас забирает первый сет.

19:28

40:0. Аналогичная ошибка, и тройной сетбол у испанца.

19:28

30:0. Теперь Даня ошибается, приняв за заднюю.

19:27

15:0. Неудачно принимает россиянин мяч, летевший ему почти в корпус.

19:26

5-3. И сразу брейкует испанец! Хорошо он принял подачу, а Медведев сорвал следующий удар!

19:26

30:40. В хафкорт укоротил Медведев, Карлос легко парировал. Первый брейк-пойнт в этом матче.

19:25

30:30. Шикарно принимает Алькарас и попадает в боковую!

19:25

30:15. Эйс по центру в исполнении Медведева.

19:25

15:15. Теперь Карлос отправляет мяч в аут.

19:24

0:15. По длине ошибается россиянин.

19:22

4-3. Ошибается Медведев, с близкого расстояния попадая в сетку.

19:21

40:15. От сетки Алькарас перекрыл обводку Медведева.

19:21

30:15. Пришлось побегать Медведеву по задней линии, но справиться с атакой он не смог, пробив в коридор.

19:20

15:15. Медведев принял мяч по центру, но Карлос успел выйти к сетке и пробить под боковую.

19:19

0:15. В этот раз линейный не ошибся, зафиксировав аут у Алькараса.

19:19

3-3. Мощно россиянин подал по центру, испанец сорвал прием.

19:18

40:30. Вновь челлендж взял Медведев, и повтор показал, что Алькарас попал в аут.

19:17

30:30. Нагрузил Даня соперника и загонял по углам. В сетку в итоге пробил Карлос.

19:17

У Медведева мяч выпал из кармана, повторный розыгрыш.

19:16

15:30. Запрессинговал Алькарас, в итоге неточно бэхкендом Даня сыграл от задней линии.

19:15

15:15. Не удалось Медведеву влет сыграть бэкхендом спиной к сетке, аут.

19:15

15:0. Укоротил Даниил — Алькарас успел на мяч, но Медведев ответил в пустой квадрат.

19:13

3-2. Принимает Даня мощную подачу по центру, но Карлос вновь укорачивает без шансов для соперника.

19:12

40:30. Еще один укороченный, не успевает россиянин.

19:12

30:30. Смазал обратный кросс испанец.

19:11

30:15. Гроссмейстерский укороченный дроп-шот сделал Алькарас.

19:10

15:15. За пределы корта принимает Медведев.

19:10

0:15. Ободом сорвал удар Алькарас.

19:09

2-2. Шикарно в заднюю линию контратакует россиянин!

19:08

40:30. А здесь диагональ неточная.

19:08

40:15. Медведев вывел Алькараса к сетке и бэкхендом по диагонали взял очко.

19:08

Медведев взял челлендж после своей подачи — но эйса не было, аут.

19:07

30:15. Карлос сорвал прием, мяч по высокой дуге улетел в аут.

19:07

15:15. Испанец принял диагональную подачу, Даниил в ответ вколотил по боковой.

19:06

0:15. Укоротил Алькарас, и Даня ошибся у сетки, неточно сыграв по диагонали.

19:04

2-1. Ошибается по длине Даниил при приеме.

19:03

Больше. В коридор принимает россиянин.

19:03

Ровно. Трос сыграл за Медведева.

19:02

Больше. Ошибся Даниил при попытке укоротить.

19:01

Ровно. Шикарную диагональ провел Даниил, Карлос не дотянулся до мяча!

19:00

40:30. Хороший розыгрыш Даня испортил попаданием в сетку.

19:00

30:30. Вторую подачу Карлоса россиянин хорошо принял, следующим ударом Алькарас пробил за боковую.

18:59

30:15. Не получается у Дани принять мяч в углу.

18:59

15:15. Теперь уже испанец попадает в сетку после успешного приема Медведева.

18:58

15:0. Медведев принимает в сетку.

18:58

1-1. Алькарас вытащил подачу из-под боковой, но следующим ударом Даня отправил мяч в противоположную сторону. Отбил испанец, но в аут.

18:57

40:15. Даниил подает навылет.

18:57

30:15. Классно принимает Алькарас.

18:57

30:0. С хафкорта Медведев отправил мяч в угол, Карлос успел отбить, но не сумел направить обводящий в корт.

18:56

15:0. Аккуратный розыгрыш завершился ошибкой Алькараса по длине.

18:55

1-0. По центру подал Алькарас, россиянин сорвал прием. Под ноль взял Карлос свою подачу.

18:54

40:0. Медведев принял диагональ из угла, но под следующий удар подстроиться не успел.

18:54

30:0. Принял подачу Медведев, последовал розыгрыш, но россиянин упустил мяч в коридор.

18:53

15:0. С подачи в угол начал испанец, Медведев не сумел парировать.

18:53

Итак, матч начинается! Алькарас на подаче!

18:46

Соперники вместе выходят на Центральный корт Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Скоро начнется разминка.

18:35

Несколько минут назад определился первый финалист Уимблдона — 2023. Им стал серб Новак Джокович, в трех сетах сломивший сопротивление итальянца Янника Синнера — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

18:30

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в полуфинале Уимблдона. Его соперником станет первая ракетка мира — 20-летняя звезда тенниса Карлос Алькарас.

Счет по личным встречам — 1-1. Последний матч Медведев в одну калитку проиграл Алькарасу — 4:6, 1:6, 2:6. Это произошло в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в марте 2023 года.

А их первая встреча состоялась два года назад — во втором круге Уимблдона. Тогда Медведев уверенно одолел испанца со счетом 6:4, 6:1, 6:2.

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