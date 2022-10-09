Шаг до титула: Ферстаппен сражается за чемпионство в Японии. LIVE

Сильный дождь сегодня в Сузуке. Это едва ли должно удивлять, но погода, конечно, добавит интриги.
Вот как в итоге выглядит стартовая решетка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 2. Шарль Леклер («Феррари») 3. Карлос Сайнс («Феррари») 4. Серхио Перес («Ред Булл») 5. Эстебан Окон («Альпин») 6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 7. Фернандо Алонсо («Альпин») 8. Джордж Расселл («Мерседес») 9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») 10. Ландо Норрис («Макларен») 11. Даниэль Риккардо («Макларен») 12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») 13. Юки Цунода («Альфа Таури») 14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») 15. Мик Шумахер («Хаас») 16. Александер Албон («Уильямс») 17. Пьер Гасли («Альфа Таури») 18. Кевин Магнуссен («Хаас») 19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») 20. Николас Латифи («Уильямс»).
Ферстаппен стал лучшим в квалификации, при этом голландец едва не лишился поула из-за инцидента в третьем сегменте. Во время прогревочного круга на холодной резине его болид повело в сторону и он чуть не задел Ландо Норриса из «Макларена». Тому пришлось реагировать и объезжать голландца по обочине. Макс был признан виновным в ситуации, но отделался штрафом.