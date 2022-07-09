Сражение за Уимблдон: москвичка Рыбакина бьется с Жабер в финале. LIVE

0:30. Попадает Елена в угол! Едва мяч касается линии, сначала даже не засчитывают, но челлендж все исправляет.
Эйсом ставит точку и в гейме, и в сете Рыбакина. Со счетом 6:2 она одерживает победу во втором сете, и все решится в третьей партии.
Отличной подачей ставит точку в этом гейме Жабер, счет во втором сете становится 5:2. Рыбакина идет подавать на сет.
Ошибается снова Онс, и это помогает Рыбакиной сделать еще один брейк. Второй сет складывается для нее более успешно, чем первый, 4:1.
Ошибается Жабер по длине, и все-таки забирает Рыбакина свою подачу, подтверждая брейк. 2:0 во втором сете.
Буквально просто отдала гейм на своей подаче Рыбакина. Жабер выигрывает и гейм, и первый сет. 1:0 в матче.
Еще одна отличная подача приводит к ошибке Елены, и Жабер выигрывает гейм на своей подаче. 4:2.
И еще одна хорошая подача от Елены. Забирает она-таки свою подачу, счет в первом сете становится 3:2.
Классно атакует Рыбакина с задней линии и выигрывает первый гейм на своей подаче. 1:0 в первом сете.
Рыбакина и Жабер встречались трижды. Причем их последний очный матч завершился досрочно после того, как во втором сете казахстанская теннисистка была вынуждена сняться. До того в Дубае-2021 верх тоже взяла Онс (7:6 (8:6), 4:6, 6:2), а в Ухане-2019, соответственно, победила Елена — 6:1, 6:7 (3:7), 6:2.
Матч поставлен первым запуском, поэтому задержек в начале быть не должно. Начало запланировано на 16.00 по московскому времени.