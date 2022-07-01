Холодный расчет: Непомнящий расписал ничью с Накамурой за 9 минут, Каруана играет с Раппортом. LIVE

Переключаемся на стол, где играет Фабиано Каруана против Рихарда Раппорта. Интрига в этой партии заключается в том, сможет ли американец догнать Накамуру и Лижэня, разделив с ними 2-4 места.
И сдается китаец на 26-м ходу! Сдается, помогая Непомнящему оформить путевку на матч за шахматную корону!
Дин играет ферзем на с1. Видимо, не очень-то и хочет китаец бороться с Непомнящим за первое место в турнире.
Что-то очень странное делает Дин, с каждым ходом ухудшая свою позицию. Оценка компьютера уже -2,76.
Хорошо разыграл дебют Раджабов, у него есть все шансы зацепить ничью в этой партии.
В дебюте партии никому из гроссмейстеров не удалось завладеть преимуществом. 9. Nge2 c5 10. Bxa6 bxa6 11. dxc5 Bxc5 12. b4 Bd6 13. Bb2 a5
Будем чуть пристальнее следить за партией Лижэнь — Раджабов. В случае победы китайский гроссмейстер приблизится на расстояние одной победы до Непомнящего.
Напомним, что за ничью на турнире претендентов гроссмейстеры получают по 3,5 тысячи евро. Возможно, Непомнящий заработал сегодня самые легкие деньги в своей профессиональной карьере.
А все! За 9 минут расписали ничью Ян и Хикару троекратным повторением ходов! С точки зрения турнирной таблицы Ян хладнокровно и цинично завершил партию и отправился отдыхать!
Дальше без коней! 8. Nxd4 Nxd4 9. Qxd4 d5 10. exd6 Qxd6 11. Qe4+ Qe6 12. Qd4 Qd6 13. Qe4+ Qe6 14. Qd4 Qd6
Напрашивается абсолютно классическое берлинское начало, которое будет долгим и увлекательным. 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. O-O Nxe4 5. d4 Nd6