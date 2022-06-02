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Спорт

За шаг до финала: Касаткина бьется с первой ракеткой мира Швентек. LIVE

Теннис. «Ролан Гаррос — 2022». 1/2 финала. Швентек — Касаткина. ОНЛАЙН

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Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

РИА Новости
В полуфинале турнира «Ролан Гаррос» Дарья Касаткина играет с первой ракеткой мира Игой Швентек. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
15:55

Впервые в карьере Даша имеет шанс пробиться в финал турнира Большого шлема. Но ей предстоит крайне тяжелая игра. Так, и букмекеры не сомневаются в победе Швентек, коэффициент на успех Касаткиной составляет около 6 против 1,5.

15:50

Матч поставлен вторым запуском на корте Филиппа Шатрье, где ранее завершился финал в миксте. Касаткина должна начать игру в 16:00 мск.

15:45

Добрый день, уважаемые любители тенниса! В полуфинале турнира «Ролан Гаррос» Дарья Касаткина играет с первой ракеткой мира Игой Швентек. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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