За шаг до финала: Касаткина бьется с первой ракеткой мира Швентек. LIVE

15:55

Впервые в карьере Даша имеет шанс пробиться в финал турнира Большого шлема. Но ей предстоит крайне тяжелая игра. Так, и букмекеры не сомневаются в победе Швентек, коэффициент на успех Касаткиной составляет около 6 против 1,5.