За шаг до финала: Касаткина бьется с первой ракеткой мира Швентек. LIVE

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15:55
Впервые в карьере Даша имеет шанс пробиться в финал турнира Большого шлема. Но ей предстоит крайне тяжелая игра. Так, и букмекеры не сомневаются в победе Швентек, коэффициент на успех Касаткиной составляет около 6 против 1,5.
15:50
Матч поставлен вторым запуском на корте Филиппа Шатрье, где ранее завершился финал в миксте. Касаткина должна начать игру в 16:00 мск.
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