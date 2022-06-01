Российский четвертьфинал «Ролан Гаррос»: Касаткина бьется с Кудерметовой. LIVE

Не получается прием у Вероники, мяч улетает в аут. В итоге Касаткина забирает первый сет. Отличный матч.
Перевод с бэкхенда не удачный у Касаткиной проходит, и Вероника удерживает свою подачу. 4:3 в первом сете.
15:40. Не попадает Кудерметова в розыгрыше по задней линии. Теперь двойной брейк-поинт у Касаткиной.
Ошибается Вероника по длине, и забирает Дарья чужую подачу. Обратный брейк, счет в первом сете становится 3:2.
15:15. В розыгрыш ввязываются теннисистки, и в итоге первой ошибается Дарья — мяч в аут по задней линии.
Спортсменки провели между собой только один матч, и тогда победа досталась Касаткиной. Она одержала победу в четвертьфинале Санкт-Петербурга в прошлом году — 1:6, 6:1, 6:2.
Матч стоит первым запуском, а потому начнется в скором времени после 13.00 по московскому времени.