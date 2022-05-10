Победить сильнейшего: Карацев играет с первой ракеткой мира Джоковичем в Риме. LIVE

Итак, в матче Шварцман — Кецманович будет третий сет, так что начало игры с участием Карацева еще откладывается. Пока что напомним, что Аслан встречался с Джоковичем дважды, уступив ему в полуфинале Australian Open — 2021, а затем несколько месяцев спустя взяв реванш на грунтовом турнире в Белграде.
Точное время начала матча пока неясно. Он стартует третьим запуском на Центральном корте после встречи Диего Шварцмана и Миомира Кецмановича. В этой игре сейчас идет второй сет. В первом Шварцман победил 6:2, во втором Кецманович близок к тому, чтобы сравняться по партиям.