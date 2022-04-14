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Последний россиянин в Монако: Рублев бьется с Синнером за выход в 1/4 финала. LIVE

АТР-1000. Монте-Карло. 3-й круг. Рублев — Синнер. ОНЛАЙН

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В матче 1/8 финала турнира серии АТР 1000 в Монте-Карло восьмая ракетка мира Андрей Рублев, который остался единственным представителем России после вылета Карена Хачанова, играет с итальянцем Янником Синнером. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:28

Еще одна классная подача помогла Синнеру отправить мяч в недосягаемый от Рублева угол. Больше у итальянца.

18:27

Синнер очень здорово подал — попал по боковой линии. Рублев с трудом отразил, но затем итальянец отправил мяч в противоположный угол, и добежать туда Андрей не сумел. 40:40.

18:26

Соперники очень долго обменивались ударами в спокойном темпе. Синнер не выдержал первым и послал мяч в аут. 30:40.

18:26

Рублев второй раз подряд ошибся по длине — 30:30.

18:25

Синнеру удалось мощно подать в уголок, так что Рублев отразил в аут. 15:30.

18:24

Рублев без проблем принял подачу Синнера и с силой пробил по задней линии — итальянец сумел отразить только в аут. 0:30.

18:24

Синнер допускает двойную ошибку — 0:15. Трибуны гудят.

18:23

Рублев под ноль забрал свою подачу. Счет в первом сете стал 2-0 в его пользу.

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100%
18:23

Итальянец дважды подряд отправил мяч в аут — 40:0.

18:22

Рублев подал, Синнер отлично принял и попытался попасть по боковой линии, но мяч на какие-то сантиметры ушел в аут. 15:0.

18:21

Синнер совсем слабо подал, Рублев начал мощно отвечать и загонял соперника по корту, вынудив пробить в сетку. В самом начале россиянин сделал брейк — счет в первом сете стал 1-0 в его пользу.

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100%
18:21

Синнер ошибся по длине — мяч в ауте. Больше у Рублева.

18:20

Рублев легко принял подачу и попал в самый уголок корта. Синнер с трудом отразил, и россиянин издевательски отправил мяч в недосягаемый угол. Итальянец даже не побежал — 40:40. Трибуны встретили такие уверенные действия Рублева аплодисментами.

18:19

Рублев снова спокойно принял и мощно зарядил в ответ, так что Синнер едва успел ответить и отправил мяч за пределы корта. Зрители не аплодируют, стоит тишина. 40:30.

18:18

Рублев легко принял и попытался мощно попасть по боковой линии, но отправил мяч далеко в аут. 40:15.

18:18

Эйс от Синнера! 30:15.

18:17

Синнер хорошо подал, так что Рублев с трудом отразил. Мяч мягко вернулся на половину корта итальянца, и тот без труда отправил его в противоположный угол от россиянина. 15:15.

18:17

Матч начался! Синнер на подаче. Рублев легко принял и начал мощно отвечать. В конце концов итальянец отразил в сетку. 0:15.

18:14

Соперники встречались дважды. В одном матче победа досталась Рублеву, поскольку Синнер быстро снялся из-за травмы ноги. В другом итальянец победил россиянина в четвертьфинале турнира в Барселоне — 6:2, 7:6 (8:6).

18:12

Начинается разминка. Трибуны кричат «Янник!». Очень много фанатов итальянца.

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18:10

Теннисисты выходят на корт. Рублев пропустил в коридоре Синнера — диктор объявлял того первым. Зрители приветственно кричали «Янник!».

Когда вышел Андрей, часть трибун оглушительно аплодировала, а другая — неприветливо гудела и свистела.

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100%
17:30

Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 3-го круга турнира серии АТР 1000 в Монте-Карло между россиянином Андреем Рублевым и итальянцем Янником Синнером.

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