Отомстить за Австралию: Медведев играет с Надалем в полуфинале в Акапулько. LIVE

В полуфинальном матче турнира АТР 500 в Акапулько встречаются россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль, который не так давно сражались в финале Australian Open, где выдали пятисетовый триллер. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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07:20
Обменялись теннисисты ошибками, 15:15. На подаче Рафа.
07:18
Забирает гейм Медведев, 1:1.
07:17
Даня не сдается, 40:40.
07:16
Это просто филигранно! 15:40, два брейк-поинта у Надаля!
07:16
Шикарно пробил в дальний угол Рафа, 15:30.
07:15
На подаче Медведев, 15:15.
07:14
Первый гейм в пользу Надаля! 1:0.
07:13
А вот сейчас Надалю пришлось потрудиться и побегать по задней линии — 40:30.
07:12
И снова не получается бекхэнд у Медведева, 40:15 в пользу испанца.
07:11
Не попадает в площадку Медведев, 30:15 в пользу Надаля.
07:10
Берет Даня один мяч, 15:15.
07:10
Первым подает Надаль, причем довольно успешно — 15:0.
07:05
Итак, все готово к началу игры!
07:00
В полуфинале турнира АТР 500 в Акапулько встречаются рекордсмен по победам на турнирах «Большого шлема» (21) испанец Рафаэль Надаль и россиянин Даниил Медведев, который уже точно станет 28 февраля первой ракеткой мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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