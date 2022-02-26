Отомстить за Австралию: Медведев играет с Надалем в полуфинале в Акапулько. LIVE

В полуфинальном матче турнира АТР 500 в Акапулько встречаются россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль, который не так давно сражались в финале Australian Open, где выдали пятисетовый триллер. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.