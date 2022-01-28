Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Выпавшего из окна томской школы подростка подключили к аппарату ИВЛ 06:59
Китай согласился «приоткрыть» Синьцзян 06:55
Олимпийский чемпион Васильев: быть знаменосцем на открытии Олимпиады —... 06:51
Минздрав Киргизии сообщил, что число пострадавших военных возросло до 11 человек 06:48
Медведев назвал ключевую проблему России 06:34
Посол России оценил заявления США о «репрессиях» в Чечне 06:33
Блинкен объяснил, когда будут сняты санкции с Белоруссии 06:32
Кличко призвал Джошуа не отказываться от реванша с Усиком 06:31
Опрос показал, как в мире относятся к внешней политике России 06:23
Легендарный инвестор предсказал грандиозный обвал экономики 06:18
Бесплатная ставка 2000 р.
Спорт

В погоне за очередным титулом: Надаль играет против Берреттини. LIVE

Australian Open. 1/2 финала. Маттео Берреттини — Рафаэль Надаль. ОНЛАЙН

Прослушать новость
Остановить прослушивание
В первом полуфинальном матче Australian Open встречаются итальянец Маттео Берреттини и испанец Рафаэль Надаль.«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
07:02

Отличная подача Берреттини — 15:0.

07:00

Берреттини атаковал со второй подачи Рафы, тот несколько раз выравнивал игру глубокими ударами. В итоге Маттео забежал под форхенд, но пробил слишком сильно — 0:3.

06:59

Блестящий форхенд от Берреттини по линии при первой же возможности. Навылет — 40:30.

06:58

Хороший розыгрыш, но смена направлений ударов от Надаля в итоге приводит к попаданию соперника в сетку с бэкхенда — 40:15.

06:57

Теперь Рафа не попадает в розыгрыше бэкхенд по диагонали — 30:15.

06:56

Нет приема — 30:0.

06:56

А вот и очередная невынужденная ошибка итальянца, теперь в первом розыгрыше на подаче Надаля — 15:0.

06:54

И опять нет первой, опять розыгрыш со второй, и опять в итоге ошибка Берреттини — 0:2. Рафа повел с брейком!

06:53

Не прошла первая, а в розыгрыше со второй Рафа грузит сопернику под лево, и Берреттини пробивает в сетку — 15:40, двойной брейк-пойнт сразу же.

06:53

Эйс — 15:30.

06:52

Шикарный прием от Рафы, Берреттини оказывается в обороне и не вывозит — 0:30.

06:52

Ошибается Берреттини в разыгранной им комбинации — 0:15.

06:50

А тут не получается у Маттео над сеткой ответить на резанный удар Надаля в розыгрыше — 0:1. Удержал свою подачу испанец.

06:50

Очко с подачи — больше.

06:49

В трос попадает Надаль, это гасит полет мяча, что играет на руку Берреттини. Итальянец вбегает в хафкорт и сверху вниз кладет еще один виннерс справа — 40:40.

06:49

А вот тут шикарная атака форхендом после приема второй подачи и короткого розыгрыша. Пробивает Берреттини виннерс — 40:30.

06:48

Переподать Рафе пришлось вторым мячом. В розыгрыше он оказался в обороне, а Берреттини пошел завершать к сетке, выбрав хороший момент, но нарвался на шикарную обводку — 40:15.

06:47

Прием в сетку — 30:15.

06:46

Теперь розыгрыш пошел со второй подачи испанца. Казалось, что у итальянца есть перевес, но Рафа выровнял игру, попав в самую заднюю линию. Ну и в итоге дело закончилось сорванным бэкхендом Маттео — 15:15.

06:45

Начали. С первой подачи пошел розыгрыш и после слайса от Берреттини слева Надаль срывает форхенд — 0:15.

06:40

Прошла жеребьевка, и Берреттини выбрал прием. Началась разминка. Важный момент: из-за погоды в Австралии крыша сегодня закрыта. А игра фактически в зале дает чуть больше шансов итальянцу. Но посмотрим. Берреттини может быть физически более уставшим, поскольку провел по дороге к полуфиналу на корте на два часа больше испанца.

06:35

Выходят соперники на корт. Скоро все начнется, но впереди еще четырехминутная разминка.

06:30

Надаль и Берреттини похожим образом выступили в четвертьфиналах. Обоим пришлось непросто. Оба выии первые два сета своих матчей, но проиграли следующие два. Все решало в пятых партиях. Берреттини одолел француза Гаэля Монфиса — 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2. Надаль был сильнее канадца Дениса Шаповалова, жаловавшегося, что арбитр позволяет испанцу делать слишком большие паузы между розыгрышами даже на приеме — 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3.

06:25

С тех пор, конечно, изменилось многое. Тот полуфинал был первым для Берреттини выступлением на такой стадии «шлема». Теперь же 21-летний итальянец окреп, занимает высшее для себя на данный момент седьмое место в рейтинге. Этот полуфинал на турнирах «Большого шлема» для Берреттини уже третий в карьере. Еще был «Уимблдон»-2021, где он в итоге добрался до финала.

Ну а Надаль продолжает погоню за рекордам по титулам на «шлемах» у мужчин. Вернее, рекорд и так ему принадлежит, но сейчас он его делит с коллегами по «большой тройке» Роджером Федерером и Новаком Джоковичем. Каждый выиграл по 20 мейджоров. Будет ли у испанца 21-й уже сейчас, не дожидаясь любимого «Ролан Гарроса»?

06:20

Рафа Надаль посеян в Мельбурне под шестым номером, Маттео Берреттини — под седьмым. Это их вторая встреча в истории. Интересно, что первая также состоялась в полуфинале турнира «Большого шлема», причем тоже на открытом хардовом корте. Более того, победитель снова может сыграть в финале с Даниилом Медведевым. Так вот, впервые Надаль и Берреттини сошлись в полуфинале US Open-2019. Тогда испанец уверенно взял верх в трех сетах — 7:6 (8-6), 6:4, 6:1. Ну а потом Надаль в драматичном пятисетовом триллере переиграл в финале Медведева. Как все будет на этот раз?

06:15

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Australian Open между итапьянцем Маттео Берреттини и испанцем Рафаэлем Надалем. Ориентировочно игра начнется в 06:30 по московскому времени.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Новый конфликт на границе: что делят Таджикистан и Киргизия
В результате перестрелок на границе Таджикистана и Киргизии пострадали 17 человек
«Состояние ухудшалось каждую минуту». Почему погибли пациенты медцентра в Петербурге
СК возбудил дело из-за гибели трех человек после рентгена с барием в Петербурге
«В России все делается против футбола»: что артисты думают о введении Fan ID
Запашный заявил, что не видит смысла в критике введения паспорта болельщика
Россия потребовала вывести иностранные войска из Сирии
ЕС и Великобритания разрабатывают санкции против России на случай «вторжения» на Украину
В Белом доме рассказали о разговоре Байдена и Зеленского
Японская клиника представила проект проведения доклинических испытаний «Спутника V»
Новости и материалы
Выпавшего из окна томской школы подростка подключили к аппарату ИВЛ
Китай согласился «приоткрыть» Синьцзян
Олимпийский чемпион Васильев: быть знаменосцем на открытии Олимпиады — сомнительная перспектива
Минздрав Киргизии сообщил, что число пострадавших военных возросло до 11 человек
Медведев назвал ключевую проблему России
Посол России оценил заявления США о «репрессиях» в Чечне
Блинкен объяснил, когда будут сняты санкции с Белоруссии
Кличко призвал Джошуа не отказываться от реванша с Усиком
Опрос показал, как в мире относятся к внешней политике России
Легендарный инвестор предсказал грандиозный обвал экономики
Спрогнозированы пятидневные снегопады в Москве из-за циклонов «Мария» и «Надя»
Три очка Панарина не помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Бывший постпред США в ООН призвала Байдена и Харрис уйти «ради Америки»
В Москве в пятницу ожидается до -6°С и гололедица
Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Сиэтлом»
Финансист спрогнозировал курс рубля до конца зимы
Малкин забросил четвертую шайбу в сезоне НХЛ
В Японии полицейский участок закидали камнями из-за сотрудника, ударившего подростка
Все новости
Сердючка спела украинцам «Батько наш Бандера». В России это понравилось не всем
В Госдуме отреагировали на исполнение Веркой Сердючкой песни про Бандеру
Работали без спецпропусков ФСБ. За что у границы с Украиной задержали журналистов
Журналистов отпустили после пяти часов в отделе ФСБ из-за работы на границе с Украиной
«Стереотип о русских злодеях уже в прошлом». Интервью с актером Джеймсом Нортоном
Британский актер Джеймс Нортон рассказал о реакции россиян на его роль Болконского
«Нормально делает». Жители Липецка похвалили мэра, обматерившую коммунальщиков
Глава Липецка объяснила, почему обещала переломать коммунальщикам ноги
Анкара вместо Минска. Зачем Эрдоган стремится помирить Киев и Москву
Песков заявил, что президент Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию
«Гарантировал выигрыш на ставках». За что пранкера Хизу объявили в розыск
Пострадавшие от блогера Хизри Запирова рассказали о его «нечестных» схемах
Золото и княжна на коне: чем запомнилась неделя моды в Париже
«КамАЗ» попытается сделать электромобиль для Европы
«КамАЗ» начнет покорение авторынка Евросоюза с Венгрии
Гражданина США подозревают в контрабанде марихуаны в Москву. У него есть объяснение
Экс-дипломату США Марку Фогелю грозит до 20 лет за контрабанду и хранение наркотиков
«Су-34М обладает теми же качествами, что и F-35. Но за меньшие деньги»
За что иностранные покупатели любят российские Су-34М
Певица Хлебникова назвала съемку журналистами своей квартиры «бесчеловечной»
Юристы Марины Хлебниковой готовят два иска после скрытых съемок в ее квартире
«Это еще долго не станет нормой»: зачем модным брендам разнообразие на подиуме
Почему высокая мода уходит от параметров «90-60-90»
«Нагнетание истерии вокруг Украины подтолкнет нефть к $100 за баррель»
Эксперты объяснили, почему прогноз Citigroup о нефти по $65 «слишком оптимистичен»
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть