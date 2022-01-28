В погоне за очередным титулом: Надаль играет против Берреттини. LIVE

06:25

С тех пор, конечно, изменилось многое. Тот полуфинал был первым для Берреттини выступлением на такой стадии «шлема». Теперь же 21-летний итальянец окреп, занимает высшее для себя на данный момент седьмое место в рейтинге. Этот полуфинал на турнирах «Большого шлема» для Берреттини уже третий в карьере. Еще был «Уимблдон»-2021, где он в итоге добрался до финала.

Ну а Надаль продолжает погоню за рекордам по титулам на «шлемах» у мужчин. Вернее, рекорд и так ему принадлежит, но сейчас он его делит с коллегами по «большой тройке» Роджером Федерером и Новаком Джоковичем. Каждый выиграл по 20 мейджоров. Будет ли у испанца 21-й уже сейчас, не дожидаясь любимого «Ролан Гарроса»?