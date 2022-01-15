Повторить успех женщин: мужская эстафета на Кубке мира. LIVE

На отметке 11,1 км Серохвостов отыграл три секунды, но его уже догнал Жаклен! 14 секунд они проигрывает лидеру.
Лазовский стреляет идеально, итальянец хорошо, а Серохвостов закрывает пять мишеней семью патронами. Он на третьем месте, проигрывает лидеру 17 секунд и уходит на дистанцию вместе с немцем Ресом.
Серохвостов продолжает идти вместе с итальянцем Виндишем и белорусом Лазовским. Американец отстает.
Похоже, что швед палил в установку норвежцев, так что какие-то результаты могут быть пересмотрены.
И у шведов был штрафной круг, так что пока три главных конкурента далеко. Ну относительно далеко.
Лессер четвертый с одним доппатроном, он совсем рядом. Что-то случилось у норвежца со стрельбой, он катает штрафные круги.
Браво, Халили! Опять пять из пяти, но на этот раз еще и быстро! Первый итальянец Бармалини первый, Халили за ним в двух секундах!
Француз Клод пока 24-й, но проигрывает всего 30 секунд. Норвежец 18-й и проигрывает 13 секунд. Отрывы небольшие пока.
На отметке 3,6 км Халили уже четвертый и проигрывает Лессеру 3,4 секунды. Между немцем и россиянином еще украинец и словенец.
Эрик Лессер из Германии первым уходит с рубежа, Халили седьмой с отставанием в 9,6 секунд. Медленно стрелял россиянин.
На второй отсечке Карим уже второй, отставание от норвежца меньше секунды. Следом идут шведы, французы и немцы.
На первой отсечке Халили пятый, но отставание всего 1,7 секунды. Спортсмены идут общей группой.
Итальянец ломает палку на старте, долго ему не смогли передать новую. Но в итоге все нормально.
Даниил Серохвостов перед стартом сказал, что надеется на победу России с отрывом. Что ж, посмотрим.
Отметим, что олимпийский состав сборной России пока не определен. В него войдут только пять спортсменов, так что сегодняшняя эстафета и грядущая гонка преследования будут во многом определяющими.
Впрочем, у Франции главные лица сегодня бегут. Речь о лидерах общего зачета Кубка мира Кентене Фийон Майе и Эмильене Жаклене. Основной состав выставили сборные Германии и Швеции.
Сегодня у России неплохие шансы на медали, учитывая, что не все соперники выставили сильнейшие составы. У норвежцев отсутствуют братья Бё, Ветле Шоста Кристиансен и Стурла Легрейд. У французов нет в составе Симона Детьё. Правда, и у России отсутствует Эдуард Латыпов, который продолжает находиться на карантине в Оберхоффе.
В первой эстафете сезона, которая состоялась в Эстерсунде (Швеция), сборная России завоевала бронзу. На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) российская команда также стала третьей.
За сборную России выступят Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.