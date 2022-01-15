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Повторить успех женщин: мужская эстафета на Кубке мира. LIVE

Кубок мира. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км. ОНЛАЙН

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Слева направо: Александр Логинов (Россия) и Матвей Елисеев (Россия) на дистанции эстафеты среди мужчин на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке, 20 февраля 2021 года

Слева направо: Александр Логинов (Россия) и Матвей Елисеев (Россия) на дистанции эстафеты среди мужчин на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке, 20 февраля 2021 года

Алексей Филиппов/РИА «Новости»
В рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге мужчины соревнуются в эстафете 4x7,5 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:59

На отметке 11,7 км еще три секунды отыгрывают у белоруса и итальянца Жаклен и Серохвостов.

16:57

На отметке 11,1 км Серохвостов отыграл три секунды, но его уже догнал Жаклен! 14 секунд они проигрывает лидеру.

16:57

А Жаклен уже восьмой, чуть больше 20 секунд проигрывает.

16:55

Лазовский стреляет идеально, итальянец хорошо, а Серохвостов закрывает пять мишеней семью патронами. Он на третьем месте, проигрывает лидеру 17 секунд и уходит на дистанцию вместе с немцем Ресом.

16:53

Эмильен Жаклен идет 12-м и проигрывает 23 секунды. Это немного.

16:51

Серохвостов продолжает идти вместе с итальянцем Виндишем и белорусом Лазовским. Американец отстает.

16:50

Похоже, что швед палил в установку норвежцев, так что какие-то результаты могут быть пересмотрены.

16:49

Передает эстафету Халили Даниилу Серохвостову. рядом с Россией Италия, США и Белоруссия.

16:48

И у шведов был штрафной круг, так что пока три главных конкурента далеко. Ну относительно далеко.

16:46

На отметке 6,7 км Халили идет вместе с американцем, итальянцем и белорусом. А Лессер отстает.

16:44

Лессер четвертый с одним доппатроном, он совсем рядом. Что-то случилось у норвежца со стрельбой, он катает штрафные круги.

16:43

Браво, Халили! Опять пять из пяти, но на этот раз еще и быстро! Первый итальянец Бармалини первый, Халили за ним в двух секундах!

16:41

Француз Клод пока 24-й, но проигрывает всего 30 секунд. Норвежец 18-й и проигрывает 13 секунд. Отрывы небольшие пока.

16:40

На отметке 4,2 км Халили третий и проигрывает Лесеру меньше двух секунд. Отлично идет Карим!

16:38

На отметке 3,6 км Халили уже четвертый и проигрывает Лессеру 3,4 секунды. Между немцем и россиянином еще украинец и словенец.

16:37

Эрик Лессер из Германии первым уходит с рубежа, Халили седьмой с отставанием в 9,6 секунд. Медленно стрелял россиянин.

16:36

Халили долго выцеливал, но все попал! Француз идет на круг, норвежец закрыл седьмым патроном!

16:36

Итак, первая стрельба.

16:35

На второй отсечке Карим уже второй, отставание от норвежца меньше секунды. Следом идут шведы, французы и немцы.

16:33

На первой отсечке Халили пятый, но отставание всего 1,7 секунды. Спортсмены идут общей группой.

16:32

Итальянец ломает палку на старте, долго ему не смогли передать новую. Но в итоге все нормально.

16:30

Поехали! Карим Халили на первом этапе у России. 25 команд ушли на старт в эстафете.

16:27

Даниил Серохвостов перед стартом сказал, что надеется на победу России с отрывом. Что ж, посмотрим.

16:25

Отметим, что олимпийский состав сборной России пока не определен. В него войдут только пять спортсменов, так что сегодняшняя эстафета и грядущая гонка преследования будут во многом определяющими.

16:21

Впрочем, у Франции главные лица сегодня бегут. Речь о лидерах общего зачета Кубка мира Кентене Фийон Майе и Эмильене Жаклене. Основной состав выставили сборные Германии и Швеции.

16:20

Сегодня у России неплохие шансы на медали, учитывая, что не все соперники выставили сильнейшие составы. У норвежцев отсутствуют братья Бё, Ветле Шоста Кристиансен и Стурла Легрейд. У французов нет в составе Симона Детьё. Правда, и у России отсутствует Эдуард Латыпов, который продолжает находиться на карантине в Оберхоффе.

16:15

В первой эстафете сезона, которая состоялась в Эстерсунде (Швеция), сборная России завоевала бронзу. На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) российская команда также стала третьей.

16:10

За сборную России выступят Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

16:05

Накануне в женской эстафете сборная России завоевала бронзовую медаль.

16:00

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафетной гонки в рамках этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге. Гонка начнется в 16:30 по московскому времени.

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