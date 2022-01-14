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Спорт

Блестящий финиш Резцовой: Россия взяла бронзу в эстафете

Женская сборная России по биатлону стала третьей в эстафете в Рупольдинге

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Биатлонистка Ирина Казакевич

Биатлонистка Ирина Казакевич

РИА Новости
В рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону российская женская команда бежала эстафету 4х6 км и смогла на последнем этапе прыгнуть с седьмого места на третье. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:45

Вот такой неоднозначной для России получилась эта эстафетная гонка. С одной стороны, до этапа Резцовой все было совсем не хорошо, но в итоге Кристина, воспользовавшись ошибками соперниц, умудрилась вытащить команду к медали! Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

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17:44

В жаркой борьбе на финише Германия опередила Белоруссию и Италию, став четвертой.

17:43

Блестящий этап Кристины Резцовой поднял Россию с седьмого места на третье — это бронзовая медаль!

17:42

Магнуссон вторая на финише. Шведки взяли серебро даже без сестер Оберг!

17:41

Жюлия Симон приносит Франции победу и финиширует с флагом!

17:38

Положение после последнего огневого рубежа.

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17:37

Резцова начала стрелять раньше норвежки и итальянки, но разок промахнулась. Впрочем, попала доппатроном, пока соперницы не успели по пять выстрелов произвести. Тем более обе, как и белоруска с немкой мажут. Причем по два раза. Россия бежит за бронзой!

17:36

Магнуссон мажет один раз, но пятый выстрел закрывает габаритом, а потом доделывает дело первым же доппатроном. У шведок будет серебро.

17:35

Восьмой рубеж: Жюлия Симон легко попадает все пять выстрелов и уносится к победе!

17:34

Резцова уже на третье место выбралась! Важно справиться со стрельбой.

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17:30

А вот Анна Сола из Белоруссии аж на штрафной круг убежала! А в это время итальянка отстрелялась чисто, норвежка с одним промахом, а Резцова попала все пять и включилась в борьбу за бронзу!

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17:29

Седьмой рубеж: Симон промахнулась один раз. Тем временем подошла шведка, но француженка как раз закрылась доппатроном. Тем не менее Магнуссон отстрелялась без промахов и чуть сократила отставание.

17:26

Француженка Симон везет на последнем этапе 16 секунд шведке Магнуссон и 40 секунд Соле из Белоруссии. Резцова уже на шестом месте, но +1:24,9.

17:23

15 секунд и одну позицию уступила Казакевич на последнем круге. Кристина Резцова бежит спасать ситуацию.

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17:18

У норвежки тоже один промах. Казакевич попала все пять! Молодец! В итоге Ирина убежала шестой с отставанием в 1:00,7.

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17:17

Шестой рубеж: У Бреза-Буше один промах, но она уходит лидером, хотя Кручинкина и Брурссон отстрелялись чисто! А вот Комола не обошлась без доппатрона, но закрылась первым же.

17:16

А впереди Бреза-Буше убежала от Брурссон и Кручинкиной на 8 секунд, в то время как Комола отстала уже на 24!

17:15

Казакевич уже вышла на седьмое место, но отстает чуть больше минуты.

17:12

Казакевич потребовался дополнительный патрон. Она ушла с рубежа на девятом месте с +57,7. Но там плотная группа девушек бежит вместе. Оторвалась шестерка.

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17:11

Пятый рубеж: первой заканчивает стрелять Кручинкина. Чисто вслед за ней завершают стрельбу француженка, а затем и шведка с итальянкой. И, кстати, преследующая их Эрдал тоже точна.

17:08

Четверкой паровозиком бегут лидеры: Бреза-Буше (Франция), Брурссон (Швеция), Кручинкина (Белоруссия), Комола (Италия). Дальше с просветом норвежка.

17:06

В итоге десятой передала эстафету Ирине Казакевич Миронова, пропустив вперед финку и китаянку. 45 секунд отстаем.

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17:04

Вирер лидирует, Алимбекова сразу за ней. Шевалье проигрывает 3,9 секунды, а дальше старательно отыгрывается Стина Нильссон. Миронова по-прежнему восьмая. +43,8.

17:01

Положение после четырех рубежей. Сможет ли Миронова приблизиться на финишном отрезке к оторвавшейся семерке?

16:59

Четвертый рубеж: итальянка снова мажет, как и Алимбекова. Промахивается и Кноттен. Француженка стреляет чисто, а итальянка, белоруска и норвежка закрываются из шести. У Мироновой промах первым выстрелом, но дальше пять попаданий подряд. Убегает на дистанцию восьмой — +40,9. У Германии штрафной круг! У Японии — аж два.

16:58

Миронова уже 14-я, причем отыграла очень много. Всего 35,4 секунды проигрывает. Но тревожный темп перед рубежом.

16:55

Белоруссия, Франция, Эстония, Германия и Швеция следом за лидерами бегут. Миронова попала первые четыре выстрела, но промахнулась пятым и закрылась доппатроном. 16-е место — +49,5.

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16:54

Третий рубеж: у Доротеи Вирер промах и потом промах доппатроном. Закрылась из семи, в то время как норвежка Каролине Кноттен сработала чисто и убежала на 10 секунд раньше.

16:52

Миронова уже 13-я и проигрывает 42,2 секунды. Но важно еще чисто отстрелять.

16:48

На передачу эстафеты норвежка с итальянкой так и прибежали вместе, а Васнецова в итоге проиграла 48,5 секунд и передала эстафету Светлане Мироновой 17-й.

16:44

Ульсбю-Ройселанд вышла на первое место, но Витоцци держится сразу за ней. Группа преследовательниц отстает уже на 16 секунд. Три проиграли. Васнецова бежит 13-й — +33,1.

16:43

Положение после второго рубежа. Аввакумова, выступающая за Корею, убежала на штрафной круг.

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16:42

Второй рубеж: Витоцци быстро и точно стреляет, за ней без промахов закрывается Ульсбю-Ройселанд. Следом уходят Польша и Германия. Васнецова промахнулась в начале стрельбы, а потом и первый доппатрон смазала. В итоге из семи закрылась и ушла с рубежа 14-й. +27,7.

16:40

Васнецова уже на пятое место вышла. +4,7 секунды от лидера. Впереди только Франция, Норвегия, Италия и Германия.

16:36

Первый рубеж: Васнецова стреляет чисто и выходит на девятое место с отставанием в 9 секунд. Лидирует же француженка.

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16:35

Не очень быстро стартовала Валерия Васнецова. Она в плотной группе бежит со всеми, но где-то в конце второго десятка.

16:30

Старт дан!

16:25

Старт-лист.

Россия (№3): Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кристина Резцова. Франция (№1): Анаис Шевалье-Буше, Хло Шевалье, Жюстин Бреза-Буше, Жюлия Симон. Швеция (№2): Йоханна Скоттхайм, Стина Нильссон, Муна Брурссон, Анна Магнуссон. Беларусь (№4): Ирина Лещенко (Кривко), Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Анна Сола. Германия (№5): Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Дениз Херманн. Норвегия (№6): Марте Ульсбю-Ройселанд, Каролине Кноттен, Каролине Эрдал, Рагнхильд Фемстейневик. Украина (№7): Ирина Петренко (Варвинец), Юлия Джима, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина.

16:15

Через несколько минут в Рупольдинге пройдет женская эстафета. За Россию выступят Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова. «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию.

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