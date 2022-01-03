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Спорт

Недосягаемый Клебо: Большунов стал пятым в масс-старте

Клебо выиграл масс-старт на 15 км классическим стилем на «Тур де Ски»

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В рамках престижной многодневки «Тур де Ски» норвежец Йоханнес Клебо оказался быстрее всех в масс-старте классическим стилем на 15 километров. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
17:45

На этом наша текстовая онлайн-трансляция окончена. Спасибо, что были с нами!

17:38

Итоговый протокол масс-старта на 15 км выглядит так: 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 41.31,2

2. Ииво Нисканен (Финляндия) – 20,8

3. Алексей Червоткин (Россия) – 23,7

4. Денис Спицов (Россия) – 24,0

5. Александр Большунов (Россия) – 27,9

6. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 40,1

7. Эрик Валнес (Норвегия) – 50,0

8. Уго Лапалю (Франция) – 54,1

9. Иван Якимушкин (Россия) – 56,2

10. Харальд Амундсен (Норвегия) – 56,5

17:33

Клебо-Нисканен-Червоткин — так выглядит тройка призеров масс-старта.

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100%
17:29

30 секунд между Клебо и Большуновым...

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100%
17:25

Перед последним кругом преимущество норвежца над конкурентами только растет и растет.

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100%
17:22

Больше 15 секунд везет Клебо Большунову за 3,6 км до финиша.

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100%
17:19

По истечении десяти километров Большунов уступает Клебо более шести секунд.

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100%
17:15

На четвертом кругу были разыграны бонусные секунды, Денису Спицову удалось завоевать восемь.

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17:12

7,5 км пройдено, на первое место вышел финн Нисканен.

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17:10

Большунову на подъеме сломали палку, несколько десятков метров Александр проехал с палкой не своего роста, но сейчас все в порядке.

17:08

Подбирается ближе к Червоткину группа из оставшихся россиян, почти половина гонки уже прошла.

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100%
17:05

Треть дистанции позади. Позади Червоткина держится большая группа норвежских лыжников, Большунов — 11-ый.

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100%
17:00

3,5 километра проехали лыжники — возглавляет пелотон Алексей Червоткин.

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100%
16:57

Ой-ой-ой, серьезный завал на трассе, итальянец Франческо Фабиани ошибся при перемещении в лыжный лоток и завалился на снег, после чего началась цепная реакция.

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100%
16:55

Первая отсечка — 1,4 км. Плотная группа спортсменов идет в лидерах, ждем продолжения борьбы.

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100%
16:50

Гонка началась! Поехали!

16:45

Стартовый лист гонки выглядит так: 1. Йоханнес Клебо (Норвегия)

2. Пол Гульберг (Норвегия)

3. Эрик Валнес (Норвегия)

4. Александр Большунов (Россия)

5. Франческо де Фабиани (Италия)

6. Эвен Нортуг (Норвегия)

7. Ииво Нисканен (Финляндия)

8. Калле Халварссон (Швеция)

9. Иван Якимушкин (Россия)

10. Денис Спицов (Россия)

11. Федерико Пеллегрино (Италия)

12. Александр Терентьев (Россия)

13. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

14. Харальд Амундсен (Норвегия)

15. Дидрик Тонсет (Норвегия)

16. Шюр Рете (Норвегия)

17. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

18. Илья Семиков (Россия)

21. Алексей Червоткин (Россия)

22. Артем Мальцев (Россия)

23. Дарио Колонья (Швейцария)

24. Андрей Мельниченко (Россия)

61. Глеб Ретивых (Россия)

16:40

В рамках престижной многодневки «Тур де Ски» мужчины сражаются в масс-старте классическим стилем на 15 километров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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