Недосягаемый Клебо: Большунов стал пятым в масс-старте

Итоговый протокол масс-старта на 15 км выглядит так: 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 41.31,2
2. Ииво Нисканен (Финляндия) – 20,8
3. Алексей Червоткин (Россия) – 23,7
4. Денис Спицов (Россия) – 24,0
5. Александр Большунов (Россия) – 27,9
6. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 40,1
7. Эрик Валнес (Норвегия) – 50,0
8. Уго Лапалю (Франция) – 54,1
9. Иван Якимушкин (Россия) – 56,2
10. Харальд Амундсен (Норвегия) – 56,5
Перед последним кругом преимущество норвежца над конкурентами только растет и растет.
На четвертом кругу были разыграны бонусные секунды, Денису Спицову удалось завоевать восемь.
Большунову на подъеме сломали палку, несколько десятков метров Александр проехал с палкой не своего роста, но сейчас все в порядке.
Подбирается ближе к Червоткину группа из оставшихся россиян, почти половина гонки уже прошла.
Треть дистанции позади. Позади Червоткина держится большая группа норвежских лыжников, Большунов — 11-ый.
Ой-ой-ой, серьезный завал на трассе, итальянец Франческо Фабиани ошибся при перемещении в лыжный лоток и завалился на снег, после чего началась цепная реакция.
Первая отсечка — 1,4 км. Плотная группа спортсменов идет в лидерах, ждем продолжения борьбы.
Стартовый лист гонки выглядит так: 1. Йоханнес Клебо (Норвегия)
2. Пол Гульберг (Норвегия)
3. Эрик Валнес (Норвегия)
4. Александр Большунов (Россия)
5. Франческо де Фабиани (Италия)
6. Эвен Нортуг (Норвегия)
7. Ииво Нисканен (Финляндия)
8. Калле Халварссон (Швеция)
9. Иван Якимушкин (Россия)
10. Денис Спицов (Россия)
11. Федерико Пеллегрино (Италия)
12. Александр Терентьев (Россия)
13. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)
14. Харальд Амундсен (Норвегия)
15. Дидрик Тонсет (Норвегия)
16. Шюр Рете (Норвегия)
17. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)
18. Илья Семиков (Россия)
21. Алексей Червоткин (Россия)
22. Артем Мальцев (Россия)
23. Дарио Колонья (Швейцария)
24. Андрей Мельниченко (Россия)
61. Глеб Ретивых (Россия)