Дина Аверина выиграла индивидуальное многоборье на ЧМ, Арина Аверина — третья

10:35

Индивидуальное многоборье в художественной гимнастке стало одной из самых обсуждаемых тем на Олимпийских играх — в Токио разгорелся скандал с участием российских гимнасток Дины и Арина Авериных, связанный с нечестным и несправедливым судейством. И сегодня российские гимнастки вновь борются за золото в этом виде.