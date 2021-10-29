Дина Аверина выиграла индивидуальное многоборье на ЧМ, Арина Аверина — третья

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию индивидуального многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике. До скорых встреч!
Еще одна российская гимнастка — Арина Аверина — стала третьей. Она уступила в равной борьбе белорусской гимнастке Алине Гарнасько.
И это абсолютный мировой рекорд. Никому еще в мире не удавалось завоевать 18 золотых медалей — а именно это сегодня сделала Дина. Она обошла по этому показателю именитую российскую гимнастку Евгению Канаеву.
Итак, погнали, завещающие оценки. Оноприенко получает 26,400 балла, что дает ей в общей сумме 99,650 балла.
Красивое, яркое завершения индивидуального многоборья. Справилась со всем украинская гимнастка, покорила ленту, неплохо владела предметом, что обязательно ей зачтется.
Итак! Оценки Боряны Калейн за четвертое упражнение 27,700. В сумме она получает 102,450. Не догоняет она Арину Аверину!
Пусть не все получилось хорошо у Виктории, но в целом хорошее исполнение, яркое, смелое. Хорошо она владеет булавами, прекрасную пластику она продемонстрировала.
Выстояла Боряна сегодняшний сложный день, отличный отбив без зрительного контроля, и в остальном справилась весьма и весьма неплохо. Работа с предметом также на высшем уровне. Будем ждать оценок Калейн.
Достойно для себя завершает выступление Кита. Гораздо ярче, гораздо более запоминающееся упражнение, чем предыдущие. Молодец, справилась она с собой и с волнением!
Важнейший момент. Оценки Арины Авериной. За четвертое упражнение — 27,450, что дает ей 103,200 баллов. Она пока третья.
Элегантно со своей программой справилась болгарская гимнастка, прекрасные элементы показала. Пусть не самое идеальное выступление, но очень достойно.
Гарнасько получает за четвертое упражнение 27,900, что дает ей 105,300 баллов. Пока она вторая.
Так обидно в один момент было — выскользнула булава из ладони Арины, но в остальном выступление было практически безукоризненным, под очень высокий темп Арина справилась с волнением и усталостью, обидой за те низкие баллы, что было в начале.
Завершает на прекрасной ноте белорусская спортсменка. Отлично она справилась со своей программой, четко она все сделала, и имеет полное право собой гордиться. Прекрасная заключительная часть в ее исполнении была.
Великолепную танцевальную дорожку делает итальянка, сложнейшая прокрутка обручем перед собой — удалось практически все Милене. И прекрасно показала она смену ритмов гимнастка.
Это было классно, это было огненно с самого начала и до последней секунды. Несравненное исполнение — женственное, грациозное, отточено каждое движение. Пусть были маленькие неточности, но не влияет это на общее представление от выступления.
Весьма и весьма достойно сейчас выступила украинская гимнастка с булавами. Уверенно она обращалась со снарядами.
Гармонично смотрелась вместе с музыкой, вместе с шагами и движениями корпусом. Прекрасно исполнила она элементы, но была небольшая помарка на ловле мяча.
Очень крутое фуэте исполняет Боряна, отличный и сдвоенный поворот был. Воинственное выступление от болгарской спортсменки в очень высоком ритме.
Болгарская гимнастка получает за своей выступление 25,200, и в итоге за три упражнения у нее 74,500 балла.
Эффектно завершает свое выступление японская гимнастка, неплохо управляется она с лентой, пусть без драйва, но технически она справляется практически полностью. Но все же допускает серьезную ошибку, на которой потеряет много баллов.
Волнительно! Судьи ставят Арине Авериной 28,050, что дает ей в общей сумме 75,750 балла. Кажется, что большая оценка, но совсем другие оценки были раньше.
Не удалось сделать полностью чисто, без помарок, но весьма цельно смотрелось выступление болгарской спортсменки. Немного не хватает гибкости корпуса в исполнении гимнастки.
Безумно зажигательное выступление показала Арина! Роскошное упражнение под зажигательные ритмы из фильма «Убить Билла». Прекрасно справилась с этим снарядом Арина, будем верить, что судьи оценят эти элементы куда выше, чем было до.
Отлично прошла программу спортсменка, техничная, все выполнила Алина с обручем, без каких-либо ошибок, очень отточено. Но стоит сказать, что немного эмоций показывает белоруска, что создает ощущение напряженности.
Таинственный образ создает на площадке итальянка, магически завораживающий. Не много интересных находок, но все качественно было. Хотя в конце чуть было не ускользнула лента из ее рук, но удержала ее гимнастка.
Невероятная Дина! Ее булавы летали с безумной скорость, прекраснейшие танцевальные дорожки показала гимнастка, выступление было цельным, сделала буквально шоу на ковре.
Вот такое у нас положение после двух упражнений. Несомненно, радует, что Дина на первом месте, однако ужасно непривычно видеть Арину почти замыкающей.
Очень резко справилась с мячом Кристина, очень задорно, без грубых ошибок. Отлично выглядела украинская спортсменка на ковре.
Очень женственно и харизматично выступила украинка. Четкие, отточенные движения, ни одного лишнего не сделала Оноприенко, ловлю без зрительного контроля даже совершила Виктория.
Смелое, яркое и зажигательное выступление от Боряны. И техника работы с лентой — выше всяких похвал, отлично справилась с предметом болгарская спортсменка.
Нервничала японская гимнастка, конечно, что не могло не сказать, но в целом — весьма неплохо справилась она со своими элементами.
Судьи ставят Арине Авериной 24,150 балла, что дает ей в общей сумме 47,700 балла. Странные оценки, если честно. На три балла меньше, чем в квалификации.
Плавное исполнение, чувственно, гармония царила на площадке. Очень приятное впечатление оставила болгарская гимнастка, весьма качественно выполнила она все. Может, все еще не хватает эмоций, но все элементы сделаны.
Да! Делает Арина потрясающе это упражнение! Великолепная программа, которую гимнастка делает с великолепной техникой, будто парит над ковром Аверина. Вся в образе до кончиков пальцев.
Очень чувственная лента от Гарнасько. Но чуть было не совершила ошибку спортсменка, буквально в маленьком шажочке она оказалась в выхода за ковер, вовремя сумела спасти свой снаряд.
Гарнасько выходит на ковер с лентой. Именно с этим упражнением белоруска выиграла чемпионат мира.
Харизматично выступила гимнастка, зажигательно. Хорошо справилась она с булавами, будто бы приклеились они к рукам. Без видимых грубых ошибок сделала она это упражнение.
Потрясающе исполняет упражнение Дина! Это было роскошно, грациозно, ярко! Идеально справилась российская гимнастка с мячом, искусство показала Аверина на ковре.
Тоже в костюме выступает гимнастка. Очень высокий темп, быстро и четко справляется Пограничная с обручем, очень музыкальное упражнение. Особенно стоит выделить шикарную амплитуду прыжков.
А замыкает первый слот еще одна представительница Украины — Кристина Пограничная. Она с обручем.
Покоряет ленту Оноприенко, очень стремительно и убедительно прошла этот снаряд гимнастка. Все было четко, ударно, без видимых ошибок выступила гимнастка.
На очень высоких скоростях показала свое упражнение Боряна, Шло выступление прекрасно, но уже ближе к концу допускает весьма серьезную ошибку Боряна — булава падает у нее, но не сбивает это ее выступления.
Очень яркое, бодрое выступление показала японская гимнастка. Хороший прогресс показала Кита. Видна легкость, будто какая-то воздушность спортсменки, легко она управляется со снарядом.
Прекрасные повороты сделала гимнастка, хорошее выступление, но будто бы не хватает эмоций, экспрессии — слишком напряжена была гимнастка из Болгарии.
Невероятная Арина! Потрясающе она справилась, идеальные упражнения с лентой, все четко и безумно красиво вышло, как единое целое была Арина с лентой.
Четко, спокойно исполнила Гарнасько исполнила свою программу. Великолепную амплитуду продемонстрировала спортсменка, булавы будто влитые держались в руках Алины.
28,000 — и вот это баллы Дины Авериной. Немного маловато, конечно, недовольство проскальзывает на лице Дины.
Очень женственно, очень чувственно выступила Бальдассари, без видимых и серьезных ошибок, справилась она со своими рисками и элементами.
Роскошное выступление Дины! Очень музыкальное выступление, очень яркое, пусть с небольшими помарками, но в целом — потрясающе справилась Аверина с обручем.
Итак, в индивидуальном многоборье уже выступила группа В, и совсем скоро начнется выступление группы А, куда входят сестры Аверины.
Дина Аверина имеет возможность превзойти достижение Евгении Канаевой и стать 18-кратной обладательницей золота мирового первенства.
Стоит сразу отметить важную вещь — чемпионат мира пропускает сборная Израиля, чья спортсменка — Линой Ашрам — стала победительницей Олимпийских игр. А главной фавориткой многоборья, безусловно, считается Дина Аверина, 17-кратная чемпионка мира.
Индивидуальное многоборье в художественной гимнастке стало одной из самых обсуждаемых тем на Олимпийских играх — в Токио разгорелся скандал с участием российских гимнасток Дины и Арина Авериных, связанный с нечестным и несправедливым судейством. И сегодня российские гимнастки вновь борются за золото в этом виде.