Поспорил на машину от Кадырова: Емельяненко уехал в Грозный

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко всерьез задумался о предстоящем противостоянии с Магомедом Исмаиловым.

11 февраля спортсмен прибыл в Грозный и уже наведался в бойцовский клуб «Ахмат». Там Емельяненко провел первую тренировку под руководством главного тренера клуба Мурада Бичуева.

Напомним, что главный поединок 2020 года в мире отечественных ММА пройдет на турнире ACA 107 в Москве. Спортсмены разделят клетку на «ВТБ Арене» 3 апреля, и, даже несмотря на явное преимущество в весе одного из оппонентов, поединок все равно приковывает огромное внимание со стороны спортивной общественности.

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Безусловно, сказывается популярность бойцов. «Мага» Исмаилов, помимо побед в смешанных единоборствах, развивается и в блогосфере, где уже делает большие успехи. Шутка ли, россиянин может стать первым не выступающим за рубежом отечественным бойцом, кто наберет 1 млн подписчиков в Instagram.

«Лучшее, что может сделать Емельяненко, — подойти к бою в своей лучшей форме! В ином случае все увидят убийство!» — не сомневается в успехе Магомед.

Однако главным лицом красочной афиши все равно остается Александр Емельяненко, не перестающий мелькать в новостях хроники.

Чего стоит только последний скандал с участием известного спортсмена. 21 января Емельяненко поставил на уши базу отдыха «Спорт» в анапском селе Супсех: поведение бойца, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и ругавшегося матом, заставило местных жителей обратиться в полицию. В итоге спортсмена задержали — за нарушение общественного порядка он был наказан семью сутками ареста.

Но, несмотря на невзгоды в жизни вне спорта, Александр не видит серьезной оппозиции в Магомеде и даже пророчит тому сокрушительное поражение.

«Я, конечно же, побью его, он же драться не умеет. А весе 80 килограммов еле ходил, пять минут отстоял на татами, сдох. А что будет при весе в 100 килограммов? Он же через 20 секунд боя сдохнет.

Его единственное спасение, чтобы хоть как-то продержаться, — прыгнуть мне в ноги, схватить ногу, тянуть к сетке, упираться, терять все силы, повалить, а самому ходить и искать кислород, где вдохнуть. Но сразу же полетит серия от Емельяненко — голову уже никуда не спрячешь! Я ему кислород буду доносить своими руками», —дал прогноз Александр в интервью YouTube-каналу ACA MMA, добавив, что злоупотребление крепкими напитками на сей раз никак не потревожит тренировочный лагерь.

Что интересно, бороться с пристрастием к алкоголю Емельяненко поможет… спор! Спортсмен заключил пари с одним из его руководителей клуба «Ахмат», Абузайдом Висмурадовым — командиром СОБР «Терек» подразделения Федеральной службы национальной гвардии в Чеченской Республике и личным охранником Рамзана Кадырова.

По условиям спора, Александр на год перестает употреблять спиртные напитки. В противном случае атлет отдает автомобиль, подаренный ему Кадыровым.

«По инициативе Александра мы заключили пари: он пообещал мне, что откажется от алкоголя как минимум на год, и в случае нарушения договора отдаст свой автомобиль. Все мы знаем, что Александр — человек слова, и уверены, что он сдержит данное обещание. А мы надеемся, что Емельяненко вернет былую форму, которую ранее набрал в нашем клубе, и продолжит радовать фанатов яркими выступлениями», — написал Висмурадов в Instagram.

Сдержит слово Емельяненко или нет – узнаем совсем скоро. А пока Александру стоит сосредоточиться на Исмаилове, который хоть и является андердогом апрельской встречи, но уже вовсю трудится в зале и набирает необходимый вес… Глядишь, не настроится фаворит на поединок должным образом и сенсационным поражением вновь отдалит себя от спортивного пути.

Напомним, что за свою профессиональную карьеру Александр Емельяненко провел 37 поединков, выиграв 29 из них. Также он попробовал себя в боксе, одержав две победы в двух боях. Последний поединок спортсмен провел 29 ноября 2019 года, когда Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.

Что же касается Исмаилова, то в его активе 15 побед, два поражения и одна ничья.