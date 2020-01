Овечкина среди лучших нет: игроки НХЛ проигнорировали россиян

Американские СМИ и болельщики очень любят различные рейтинги и опросы. И вот авторитетное спортивное издание The Athletic провело такой на предмет выявления лучшего хоккеиста мира прямо сейчас. В своем исследовании журналисты решили обратиться к профессионалам, причем действующим: были опрошены 392 игрока из 31-й команды Национальной хоккейной лиги.

При этом условия опроса были максимально жесткими: каждый игрок должен был не составлять тройку или, допустим, пятерку лучших игроков планеты, на его взгляд, а просто называл одного, самого-самого игрока.

Главный итог этого анкетирования вышел максимально ожидаемым: 63% голосов были отданы канадцу Коннору Макдэвиду, лидеру «Эдмонтон Ойлерз».

Иного и быть не могло, ведь речь идет о настоящем The Next One. Этим прозвищем в Канаде награждают суперталантов, которые должны стать следующей легендой планетарного масштаба, каким был Уэйн Гретцки.

Не сказать, чтобы этим ярлыком за океаном разбрасываются направо и налево, но реально оправдывал такое прозвище до недавнего времени только капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который, бесспорно, уже сейчас входит в когорту величайших хоккеистов. Однако даже Кид Сид все-таки новым Гретцки стать не сумел.

А вот Коннор Макдэвид в первые же годы своей профессиональной карьеры сделал серьезную заявку на это. Покорив детский и юниорский хоккей, он ворвался в НХЛ, будучи выбранным под первым номером драфта-2015 «Эдмонтоном» — клубом, в котором Гретцки и обрел мировую славу.

За четыре с половиной сезона карьеры форвард успел многое: набрал 448 (155+293) очков в 336 матчах, дважды стал лучшим бомбардиром НХЛ (2017 и 2018), получил приз самому ценному игроку лиги («Харт Трофи») в 2018 году и дважды был признан самым ценным хоккеистом по версии игроков («Тед Линдсей Эворд») в 2017 и 2018.

Лишь в прошлом году Никита Кучеров своим феноменальным сезоном за «Тампа-Бэй Лайтнинг» прервал гегемонию форварда «Эдмонтона», однако, похоже, только на сезон: сейчас именно Макдэвид лидирует в списке бомбардиров с 76 очками.

Он играет действительно феноменально, а такой скорости — доказано исследованиями — не было даже у Павла Буре, прозванного за океаном Русской ракетой.

Второе место в опросе занял лидер «Колорадо Эвеланш» Нэтан Маккиннон, которому тоже выдавали большое количество авансов, которые он в полной мере начал оправдывать не сразу.

Но сейчас он действительно суперзвезда и в текущем сезоне имеет 72 (30+42) очка, уступая только Макдэвиду и его партнеру по ведущему звену «нефтяников» немцу Леону Драйзайтлю.

Свои голоса за Маккиннона отдали 17% хоккеистов, а третье место с отставанием в два процента занял Сидни Кросби. Не получи он по ходу нынешнего сезона очередную травму, из-за которой пропустил два с половиной месяца, наверняка был бы выше.

В пятерку вошли лидер снайперской гонки нынешнего сезона чех Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз» и капитан «Баффало Сэйбрз», выбранный под вторым номером вслед за Макдэвидом на том же драфте 2015 года американец Джек Айкел, но получили они всего по одному проценту.

Вот так, никто из россиян не вошел в топ-5 лучших игроков лиги по опросу самих хоккеистов, причем только Александр Овечкин, как еще Джон Карлсон, Леон Драйзайтль, Патрис Бержерон, Остон Мэттьюс, Джонатан Юбердо и Патрик Кейн, попал в число тех, кого хоть кто-то называл лучшим.

Примечательно, что в опросе не оказалось ни героя прошлого сезона Никиты Кучерова, ни действующего обладателя Кубка Стэнли Владимира Тарасенко, ни нового «короля Нью-Йорка» Артемия Панарина, ни Евгения Малкина.

И все же непопадание в топ-5 Овечкина выглядит странно. В свои 34 года Александр Великий продолжает блистать. Только что забросил 8 шайб за три матча и был признан лучшим игроком недели.

Ови обошел по голам за карьеру Марио Лемье и догнал Стива Айзермана. Собственно, только он, пожалуй, в состоянии гнаться за вечным рекордом Уэйна Гретцки, от которого отстает на 202 шайбы. В его случае можно сказать — всего 202.

Впрочем, совсем уж о восьмикратном обладателе «Морис Ришар Трофи», приза лучшему снайперу сезона, его коллеги не забывают.

Своеобразным признанием капитану «Вашингтон Кэпиталз» стала его номинация: подавляющее большинство хоккеистов назвали его фамилию, отвечая на вопрос, с каким действующим игроком лиги они хотели бы выпить.