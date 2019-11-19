Нокаут ценой в карьеру: UFC отправил Аскрена на пенсию

Карьера американца Бена Аскрена, считавшегося одним из наиболее талантливых бойцов смешанного стиля в мире, официально завершена. Спортсмен объявил о своем уходе после обидного поражения от 42-летнего бразильца Дэмиана Майи. Одной из причин уже бывшая восходящая звезда назвал проблемы со здоровьем, однако в бойцовском мире уверены, что переход Аскрена в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), неоправданные ожидания и последующие неудачи психологически надломили его.

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«Я ухожу из смешанных единоборств. Я ухожу из всех видов спорта. Я благодарен судьбе за такую выдающуюся карьеру, хотя завершение стало не таким, как я рассчитывал», — заявил Аскрен в интервью на шоу Ариэля Хэльвани.

Он отметил, что в ближайшее время планирует перенести операцию по замене тазобедренного сустава, беспокоящего его уже на протяжении несколько лет. Помимо прочего, Аскрен уверил, что не станет помогать другим бойцам в тренировках и спаррингах, однако готов сделать исключение только для своего друга — экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли. Учитывая реноме Аскрена, если кому и понадобится помощь, то обращаться будут вряд ли к нему.

Поставили на место

Аскрен приходил в UFC, став ключевой фигурой в обмене бывшего доминирующего чемпиона промоушена Деметриуса Джонсона в ONE Championship. С этого момента отношение к нему было довольно пренебрежительным: Джонсон 12 раз защищал пояс в наилегчайшем весе и был живой легендой главной бойцовской лиги мира, тогда как Аскрен набил себе рекорд 18-0 в поединках с малоизвестными соперниками. Проще говоря, обмен посчитали неравноценным, хотя и вины Аскрена здесь нет.

Окончательно закрепил о себе отрицательное мнение Фанковый (прозвище Аскрена — «Газета.Ru») после того, как начал бросать вызовы всем топовым бойцам из ростера UFC, включая россиянина Хабиба Нурмагомедова. Его он даже обещал «уничтожить», поскольку сильными сторонами американца является именно борьба, в чем так силен Хабиб.

Техника Аскрена в представлении многих болельщиков и экспертов считалась эталонной до его перехода в UFC, ведь он был членом олимпийской сборной США по вольной борьбе. Но, как оказалось, против оппонентов более высокого класса этого недостаточно. Два поражения в трех поединках — наглядное тому подтверждение.

Не хватило и на год

Вопреки растущему недовольству в адрес Аскрена, выпады которого бывалые бойцы воспринимали скорее с юмором, UFC его совсем не пожалел. В дебютном бою он получил в соперники Робби Лоулера, бывшего чемпиона в полусреднем весе. Предполагалось, что Беспощадный, которому чрезвычайно важно было побеждать после двух поражений, быстро разберется с ним. По ходу поединка так все и складывалось, однако в один момент Аскрен поймал Лоулера на удушающий, вынудив того сдаться. Этот эпизод впоследствии неоднократно обсуждался в профессиональных кругах: многие посчитали решение рефери остановить бой преждевременным, поскольку Робби утверждал, что не сигнализировал о сдаче.

Так или иначе, первая победа Аскрена в UFC получилась неоднозначной. После этого ему, как это часто бывает, стоило угомониться и прекратить бессмысленный трэшток в адрес всех подряд, но этого не произошло. Аукнулось это Бену уже в следующем поединке, который стал одним из главных событий года в бойцовском мире.

Жестокий нокаутер Хорхе Масвидаль нокаутировал Аскрена уже на пятой секунде боя, влетев тому коленом в голову и добив несколькими ударами, когда тот уже лежал на канвасе в бессознательном состоянии. Масвидаль впоследствии утверждал, что решил избивать того из-за оскорблений, брошенных перед поединком.

Этот момент стал во многом переломным в карьере Аскрена. О бойце, который способен победить Нурмагомедова и претендовать на золото Олимпийских Игр, речи уже не шло. Он стал главным персонажем для насмешек и травли, а каждое его действие сводилось к разговорам об этом нокауте.

На третий бой в UFC ему достался Дэмиан Майя. Оба они — классические борцы, одни из лучших представителей своего стиля в мире. И это поражение получилось не менее обидным: бразилец, проигрывая по очкам, задушил американца в третьем раунде.

***

Не взирая ни на что, 35-летний Аскрен доволен своей карьерой, хотя и не добился высших для себя целей. Американец мог продолжать, однако его пример показывает, что бойцовский мир порой бывает несправедлив: по сути, один нокаут, хоть и исторический, но предрешил его судьбу.

«Подумайте только, насколько я везучий?! Титулы в школе, на соревнованиях по стране, в колледже. Попал в олимпийскую сборную, завоевал титул в Bellator и ONE. Да и в UFC был успех. Если я не был успешным в 2019 году, то это не значит, что мои прежние достижения померкли. Я добился почти всего в спорте. Но в двух главных испытаниях — олимпийское золото и титул лучшего бойца мира — тут я слегка провалился, — произнес Аскрен. — Тяжело? Да. Извлек ли я урок из всего, чтобы использовать опыт в остальной жизни? Да. Слегка горьковато, но жизнь хороша».