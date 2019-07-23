«Мальчика загнали»: кто довел до смерти боксера Дадашева

Российский боксер Максим Дадашев умер в больнице США после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. Тренер спортсмена Бадди Макгирт попросил остановить бой после 11-го раунда, когда увидел, что его подопечный начал пропускать подозрительно много ударов, даже не пытаясь защититься.

Однако это решение было принято слишком поздно — к тому моменту Дадашев уже получил внушительный отек мозга, что и привело к тому, что он перестал адекватно реагировать на атаки оппонента.

В Сети моментально завирусилось видео того, как наставник россиянина уговаривает его согласиться на остановку поединка, крича: «Пожалуйста, Макс! Давай прекратим это». В ответ Дадашев только качает головой, желая продолжать.

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В конце концов Макгирт единолично принял решение о том, что биться дальше его подопечный не будет. После поединка специалист дал краткое интервью прямо на ринге, объяснив свой поступок:

«У меня никак не получалось убедить Макса остановить бой. Я наблюдал за тем, как он пропускает все больше и больше чистых ударов, и задавался вопросом: «Стоит ли оно того?»

Знаете, ведь один мощный панч может изменить судьбу спортсмена. Так что я решил: уж лучше пусть он будет зол на меня пару дней, чем всю оставшуюся жизнь».

В тот момент Макгирт еще не знал, что жить Дадашеву осталось три дня: врачи провели ему операцию, удалив правую часть черепа и сняв отек мозга, однако сердце спортсмена не выдержало таких колоссальных нагрузок. 23 июля он скончался, не выходя из комы.

Известный боксер Константин Дзю уже заявил, что тренер был обязан грамотно проанализировать состояние своего ученика и прервать поединок раньше.

Сам Макгирт в полной мере осознает свою ответственность за случившееся.

«Ощущаю себя просто ужасно. Я в полном отчаянии…

Выражаю соболезнования его семье. Максим был лучшим — потрясающим человеком и трудолюбивым спортсменом. Мы все будем по нему скучать», — цитирует специалиста ТАСС.

Также тренер заявил, что в будущем боксеры должны внимательнее относиться к медобследованиям и не позволять себе игнорировать какие-либо признаки недомогания.

Однако спортсмена с таким боевым характером, какой был у Дадашева, действительно трудно уговорить уйти с ринга досрочно. Это подтвердил и его бывший наставник Руслан Дотдаев.

«Максим обладал просто сумасшедшими волевыми качествами. Думаю, в том поединке он терпел до последнего»,

— рассказал тренер «Пятому каналу», отметив, что Дадашев был невероятно предан боксу, благодаря чему и добился успеха, сумев переехать в Америку и получить важный поединок.

Напомним, в противостоянии россиянина с Матиасом определялся обязательный претендент на бой за титул чемпиона мира по версии Международной федерации бокса (IBF).

«Максим достиг своего высокого уровня полностью самостоятельно. У него не было каких-то подставных поединков,

и он постоянно встречался с оппонентами, которые по рейтингу и по количеству боев стояли выше его», — подчеркнул специалист.

Напоследок Дотдаев отметил, что накануне рокового боя боксер чувствовал себя нормально и не имел серьезных проблем со здоровьем.

Это несколько расходится со словами другого экс-наставника Дадашева Олега Соколова. В частности, он заявил, что спортсмен однажды страдал от вирусного менингита (воспаление оболочки мозга), но все равно отказался завершать карьеру.

«Макс себя не жалел совсем. Однажды во время отдыха в Египте с ним произошло что-то чудовищное. Как выяснилось, заболел вирусным менингитом. Уже собирался умирать.

Я навестил его в больнице и сказал: «Макс, выздоравливай, восстановись и прекращай, тебе это не нужно»,

— цитирует Соколова РЕН ТВ.

Однако Дадашев не стал прислушиваться к наставнику и после выздоровления вновь вернулся на ринг. Специалист считает, что на боксера оказали плохое влияние окружавшие его люди, которые якобы хотели нажиться на его успехе и совершенно не заботились о самочувствии спортсмена.

«Мне кажется, что рядом с Максимом оказались личности, которые хотели выжать из него все, что можно. В итоге они этого добились.

Макс попал в алчные руки. Не могу, конечно, утверждать со стопроцентной вероятностью, но мне кажется, что мальчика загнали», — подытожил Соколов.

Также тренер выразил мнение, что Дадашеву вообще не надо было становиться профессиональным боксером.

Напомним, спортсмен принял решение уйти из любителей в 2015 году после обиднейшего поражения в 1/8 финала летних Европейских игр, которые проходили в Баку.

Тогда Дадашев проиграл ирландцу Дину Уолшу раздельным решением, несмотря на то что отправлял соперника в нокдаун и в целом выглядел гораздо опаснее в течение всего боя. Такой неожиданный исход поединка спровоцировал скандал на турнире, после которого судьи получили дисквалификацию, однако их решение не было отменено.

«Мне сочувствовали, говорили, что я был сильнее оппонента, но исход поединка изменить уже было нельзя, — говорил тогда Дадашев агентству «Весь спорт». —

Конечно, очень обидно проигрывать так. И вдвойне обидно, потому что это были мои последние соревнования в любительском спорте».

В качестве любителя россиянин завоевывал медали чемпионата России. Как профессионал Дадашев победил в 13 поединках, причем в 11 случаях отправил соперника в нокаут, и потерпел лишь одно поражение, которое стало для него смертельным.